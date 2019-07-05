عائشة بن بشر ضمن أكثر العرب تأثيراً في العالم لـ2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت مجلة «أربيان بيزنس» مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، كإحدى الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في العالم لعام 2019، التي نشرتها، أخيراً، وضمّت القائمة نخبة من القيادات العربية في العمل الحكومي والمال والأعمال. ويأتي هذا التقدير لدور بن بشر بقيادة مستقبل المدن الذكية عالمياً، عبر قيادتها إطلاق دبي الذكية وجعلها نموذجاً يحتذى عالمياً، إضافة إلى إسهاماتها في تشكيل المشهد الرقمي المستقبلي عالمياً، عبر قيادتها العديد من المبادرات الدولية، ودورها في ملف السعادة العالمي.

وتعدّ الدكتورة بن بشر شخصية ملهمة ومحفزة للابتكار الحكومي، ومتحدثة عالمية في المحافل الدولية المعنية بصناعة المدن الذكية والتحوّل الرقمي، وتبنّي التقنيات وأنسنتها وتحويلها إلى تجارب تثري حياة المجتمعات. وهي أول امرأة في العالم تقود عملية تحويل مدينة بالكامل إلى مدينة ذكية.

وإلى جانب قيادتها عملية التحوّل الذكي لإمارة دبي، تقود عملية إنشاء «مؤشر المدينة الذكية»، وهو المعيار الأول من نوعه لتنفيذ المدن الذكية في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة. كما تعمل عضواً مؤثراً في «مجالس المستقبل» للمنتدى الاقتصادي العالمي، وضمن فريق مؤشر استعداد المدن للثورة الصناعية الرابعة، ومجلس السعادة العالمي. كما مثلت الدكتورة عائشة دبي الذكية في أبرز وأهم المحافل الدولية.