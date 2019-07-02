المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حفل

أفاد ذوو طلبة، في مدرسة الشارقة الأمريكية الخاصة بأم القيوين، بأن إدارة المدرسة طلبت منهم دفع 100 درهم مقابل استلام «سي دي» لحفلة تخرج أبنائهم، رغم دفعهم 150 درهماً رسوم اشتراكهم بالحفل.

هاتف

فوجئت مستهلكة بعد شرائها هاتفاً ذكياً جديداً، من أحد متاجر الإلكترونيات بالقرب من منطقة القاسمية في الشارقة، بأن الهاتف مستعمل ومحمل عليه بعض الصور، إضافة لوجود حساب مفعل لتطبيق «واتس أب»، رغم أن علبة الهاتف مغلقة بالكامل عند الشراء، ويتم بيعه على أنه هاتف جديد.

تذاكر

سجلت أسعار التذاكر ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، بسبب اقتراب موسم الإجازات من ذروته، وطالب قراء شركات الطيران المحلية بوضع سقوف سعرية، خصوصاً للدرجة الاقتصادية، حتى لا يحرم الكثيرون من السفر.

فروق

طالب مستهلكون بزيادة عدد أجهزة قراءة أسعار السلع عبر الرقم التسلسلي (باركود)، داخل منافذ البيع بمختلف أنحاء الدولة، وذلك مع انتشار شكاوى وجود فروق بين أسعار السلع على الأرفف، مقارنة بأسعارها عند صناديق الدفع، خصوصاً في الفترات التي تعقب عروض التخفيضات.

تجاوب

طالب مستأجر الملاك بالتجاوب مع عوامل السوق العقارية في الإيجارات، إذ لايزال الكثير من الملاك يفضلون إغلاق الوحدات السكنية لفترات زمنية على تأجيرها بأسعار أقل من المعتاد.

مياه

اشتكى قراء من قيام شركات لتوريد عبوات مياه الشرب الكبيرة، بتسليمها ساخنة بشكل ملحوظ، ما يدل على تركها في الشمس لفترة كبيرة قبل التسليم، ما قد يؤثر في سلامة المياه، مع احتمالية تفاعل المادة البلاستيكية للعبوات مع المياه، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، خلال موسم الصيف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com