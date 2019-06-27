نادلة تبصق على وجه ابن ترامب!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

بصقت نادلة في أحد المقاهي الأميركية على نجل الرئيس إيريك دونالد ترامب أثناء وجوده مع أصحابه.

وذكر موقع Breibart الأميركي الإخباري، أنّ الحادث وقع في مدينة شيكاغو عندما كان إيريك يمضي أمسية بصحبة أشخاص عدة. وانتقدت النادلة ترامب واقتربت من إيريك ترامب وبصقت في وجهه.

قال إيريك للصحافيين معلقا على هذه الحادثة: "إنه فعل مثير للاشمئزاز للغاية لشخص لديه مشاكل بعواطفه وهذا واضح".

وأضاف ابن الرئيس الأميركي أن جهاز المخابرات الأميركي احتجز المرأة، لكنّه رفض الإدلاء بشهادة ضدها، لذلك تم إطلاق سراحها من الحجز.

وأشار ايريك إلى أنه "عندما يكون شخص ما غير معافى، فإنه مستعد للهبوط لمستوى البصق على الناس".