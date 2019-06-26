«سرديات تأملية».. 4 مبدعين يلتقطون تفاصيل فريدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

جامعاً بين أعمال أربعة فنانين شقّوا طريقهم في دروب الفن انطلاقاً من الإمارات وصولاً إلى العالمية، ينطلق في شهر سبتمبر المقبل معرض «سرديات تأملية» الذي يستضيفهرواق الفن، المتحف الأكاديمي بجامعة نيويورك أبوظبي.

ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى السابع من ديسمبر المقبلين، بإشراف رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، والمدير التنفيذي لرواق الفن مايا أليسون،. ومن خلال الدراسة الدقيقة لمحيطهم في الدولة، يعكس كل من الفنانين المشاركين رؤيتهم الخاصة بالمستقبل الذي نتشاركه جميعاً، وهم الفنانون: أريج قاعود، أيمن زيداني، جميري، ورجاء خالد.

ويمثّل «سرديات تأملية» سلسلةً من الأعمال التركيبية الجديدة التي يستكشف عبرها كل فنان مفهومه الخاص للبيئة على اختلاف أنواعها، سواء الطبيعية أو الاصطناعية أو الافتراضية، إذ يطرح كل منهم سؤالاً مهماً، يتلخّص في كيفية إنشاء الكائنات البيولوجية البشرية وغير البشرية لعوالمنا الطبيعية والاصطناعية والافتراضية، ويناقش قدرتها على البقاء فيها والعيش في رحابها.

وكان الفنانون الأربعة قد طوّروا ممارساتهم في دولة الإمارات، ونجحوا في تسجيل أسمائهم على قائمة الروّاد في المنطقة كبداية للانطلاق نحو العالمية، كما أن أعمالهم التخيّلية تبدو متشابهة في سياق إبداعها، إذ يستنبطون عوالمهم الحالمة داخل العالم الواقعي.

من جهتها، قال مايا أليسون: «تلتقط الرؤية الإبداعية لهؤلاء الفنانين تفاصيل فريدة من نوعها، سواء من خلال تفاعلهم مع محيطنا، أو عبر الكيفية التي يتواصلون فيها مع المشهد الفني الاستثنائي الذي تتميز به المنطقة. وعلى ما يبدو، كان هنالك انسجام واضح ربط نشوء الفن المعاصر في دولة الإمارات مع الطبيعة العالمية المتنامية التي رافقت البلاد منذ تأسيسها عام 1971».

وأضافت: «صحيح أن المجتمع الفني لم يغب أبداً عن الساحة الوطنية، ولكنه بدأ بإنشاء مجتمع استباقي اعتباراً من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وكان هذا المشهد الشعبي مخفيّاً إلى حد بعيد عن الساحة العالمية حتى عام 2012، عندما نجح حسن شريف في لفت انتباه وإعجاب أبرز القيّمين الفنيين ومنظمي المعارض الدوليين. وبحلول ذلك الوقت، أصبح بينالي الشارقة للفنون في دولة الإمارات من أبرز المعارض المؤثرة في المشهد الفني، بينما شهدت دبي نمواً لافتاً في قطاع المعارض التجارية من خلال معرض (آرت دبي) المحوري، تلاه إطلاق سلسلة من مشروعات المتاحف الدولية في العاصمة أبوظبي».

وتابعت أليسون: «تشكّل الشارقة ودبي وأبوظبي، الأساس الذي حول الدولة إلى بيئة فنية متنوعة. ولكن، ورغم ذلك، هناك كثيرون ممن لا يعرفون عن الفنانين المقيمين في دولة الإمارات، إذ يتكون المجتمع الفني من مزيج من الثقافات والحضارات المتنوعة، وغالباً ما تكون أعماله عبارة عن نقاشات حول ماهية المكان الذي ننتمي إليه، والثقافات المتعددة التي تتلاقى في الإمارات، وتوجد الآن مجموعة من المنظمات التي تدعم الفنانين الناشئين، ولكنْ هناك أيضاً فنانون ناشئون آخرون نجحوا في بلوغ منتصف الطريق نحو العالمية، كونهم يحضرون في أبرز معارض المتاحف العالمية». وأشارت إلى أن معرض يفتح نافذة فريدة من نوعها للغوص في موضوع محدد ومتكرر لانزال نلحظه في هذا المشهد الفني الناشئ، وهو موضوع يعبّر فيه هؤلاء الفنانون عن ذاتهم من خلال ممارساتهم الخاصة ورؤاهم التخيلية الحالمة.

رحلات خيالية

ترسم الأعمال التركيبية للمبدعين الأربعة رحلات خياليةً مستمدة من ملاحظات الفنانين في العالم الحقيقي للحياة اليومية. فالعمل التفاعلي الذي تطرحه رجاء خالد يدعو المتلقي إلى تبني فكرة الرفاهية الشخصية كاتجاه سلعي، بينما يستفز الإبداع الخاص بالفنانة أريج قاعود مشاعر المشاهدين، ويجعلهم في حالة تأهّب قصوى لمواجهة المخاطر المستمرة. أمّا المناظر المختلفة لأيمن زيداني وجميري فتقترح عوالم خيالية، تظهر فيها أجسادنا الطبيعية والمناظر الكونية من حولنا قسمات الذكاء البيولوجي والاصطناعي.

مايا أليسون:

«المعرض يفتح نافذة

ًفريدةً من نوعها

للغوص في موضوع

محدد ومتكرر لانزال

نلحظه في هذا

المشهد الفني

الناشئ».

16

سبتمبر المقبل ينطلق

المعرض في رواق

الفن.