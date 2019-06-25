محمد هنيدي من دبي: انتظروني «لايف»

المصدر: ديانا أيوب - دبي

في «ستاند أب كوميدي» يحمل عنوان «هنيدي لايف»، يطلّ الفنان محمد هنيدي، ليؤدي العرض على مسارح مختلفة في 20 دولة حول العالم على مدار عام كامل.

وأعرب النجم المصري عن سعادته بخوض التجربة التي وصفها بالأولى والمميزة، مؤكداً أن الوقوف ورؤية الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم أمر غاية في الأهمية لكل فنان، لافتاً إلى حرصه على تقديم كلّ ما يسعد الجماهير، ويرسم الابتسامة على وجوههم والتعريف بخصوصية الهوية والثقافة العربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم اليوم في فندق «أرماني» ببرج خليفة بدبي، وشهد الإعلان عن تفاصيل الجولة الفنيّة التي سيشارك فيها هنيدي إلى جانب الفنانة ندى موسى، ومغني الجاز والبلوز اللبناني شادي ناشف.

وأضاف هنيدي: «فكرة الستاند أب كوميدي راودتني منذ سنوات، بحكم شغفي ومحبتي للمسرح، ولطالما كانت خشبة المسرح البداية لكلّ شيء في مسيرتي الفنية، فأنا عاشق للمسرح، قدمت الكثير من الأفلام والمسرحيات التي لاقت استحسان ومحبة الجماهير وهذه المرّة الأولى التي سأقف بها أمامهم لأقدم لهم هذا النوع من الفن الذي أعتبره متميزاً وشبيهاً إلى حد كبير بالأعمال المسرحية التي كنت ولازلت أقدمها، وبلاشكّ لدي الكثير من المواضيع التي سأطرحها برفقة كاتبي السيناريو المبدعين عمر طاهر وأحمد طاهر، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».

من ناحيتها، أشارت الفنانة المصرية ندى موسى إلى شغفها بالعمل إلى جانب محمد هنيدي، مضيفة: «لطالما حلمت بالمشاركة إلى جانب هنيدي، وحظيت بالعمل معه في مسرحية (3 أيام في الساحل)، وكانت تجربة استثنائية أضافت لي الكثير في مسيرتي الفنية لاسيما أنني عاشقة للمسرح، وبلاشك الجولة فرصة رائعة لأكون برفقة فنان كبير في الساحة الفنية المصرية والعربية».

بينما قال الفنان اللبناني شادي ناشف «أنا سعيد لهذه التجربة مع فنان متميز، وأحرص على أن أقدم أجمل المقطوعات الموسيقية العربية والعالمية وأكون جزءاً في إنجاح هذا العرض».