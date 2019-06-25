سيارات «إسعاف دبي» ألعاب تعليمية للأطفال

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور المدير التنفيذي خليفة الدراي، ومدير شركة «سيمباتويز»، اندرياس ميلشارت، مشروع ألعاب سيارات الإسعاف، بهدف تعزيز الجانب التوعوي للأطفال، والترويجي للمجتمع، بجانب توفير موارد مالية إضافية للمؤسسة، لتعزيز وتفعيل نشاطات وخدمات الإسعاف.

واختارت المؤسسة شركة «سيمباتويز» بناءً على إنتاجها المتميز والمعروف عالمياً، خصوصاً ما يتصل بالمنتجات المناسبة لعمر الطفل بهدف استراتيجي لها، يتمثل في إسعاد الأطفال، وتدريبهم، وتهيئتهم اجتماعياً، وتعزيز السلوكيات الحضارية لديهم، كما يتم تنفيذ عمليات التصنيع والتشطيب الشاملة وفقاً للمعايير الدولية، كما تختبر جودة وسلامة كل منتج من منتجات Simba Toys من خلال مختبر معتمد، وفقاً للوائح القانونية المحددة في المعايير العالمية للألعاب.

وتخلل الحفل عرض تعليمي «فلاش موب» للتدريب على خطوات الإنعاش القلبي الرئوي، ونقل خبرات المسعفين إلى الحاضرين، خصوصاً الأطفال منهم.

وأكد خليفة الدراي أهمية مشروع الألعاب الإسعافية في التسويق لمركبات الإسعاف وأنواعها المتوافرة للجمهور، وتوعية وتعليم الأطفال بأنواع وخدمات الإسعاف، إلى جانب نشر مبادئ الإسعافات الأولية، وتعزيز المهارات الحسية والفكرية للأطفال، من خلال تأليف قصة ترتبط بالسيارات وألوانها وحركتها على الطرق، وخلق وعي لدى الطفل والأهل بأهمية الخدمات كمهنة إنسانية، وتوعيتهم بها، وإبراز المؤسسة كجهة حكومية مشاركة للقطاع الخاص في مجال الوعي الإسعافي، وتعزيز هويتها وسمعتها على مستوى الإمارة.

وقال أندرياس ميلشارت، المدير العام الإقليمي في «سيمباتويز» لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: «أظهر فريق الإسعاف خبرة واسعة خلال الـ(فلاش موب)، فقد أداه بطريقة مثيرة للإعجاب، وأبرز ذلك مدى أهمية مساعدة الآخرين في حالات الطوارئ». وأعرب ميلشارت عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لإسعاد الأطفال في مجتمع الإمارات بصفة خاصة

ويأتي إطلاق المشروع في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لخدمة المجتمع.

- الحدث يهدف إلى

نشر مبادئ

الإسعافات الأولية

وتعزيز المهارات

الحسية والفكرية

للأطفال.

- مشروع الألعاب

الإسعافية يلعب

دوراً مهماً

في توعية الأطفال

بأنواع وخدمات

الإسعاف.