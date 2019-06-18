«طيران الإمارات» ملتزمة بتقليص استهلاك البلاستيك على رحلاتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» التزامها تقليص استهلاك الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة على طائراتها، واستبدلت الناقلة الماصات البلاستيكية بأخرى ورقية صديقة للبيئة على جميع رحلاتها، اعتباراً من الأول من يونيو 2019.

وتتبنى «طيران الإمارات» عدداً كبيراً من مبادرات الاستدامة طويلة الأجل، وبالإضافة إلى استبدال الماصات البلاستيكية، ستتخلص الناقلة من العيدان البلاستيكية لتحريك القهوة، وتقدم بدائل صديقة للبيئة مع نهاية هذا العام. وستستبدل اعتباراً من أغسطس، الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمبيعات السوق الحرة على الطائرة بأكياس ورقية. وتسهم هذه المبادرات في إزالة 81.7 مليون قطعة بلاستيكية ذات استخدام واحد من مقالب النفايات كل عام.

وتعيد الناقلة تدوير العبوات البلاستيكية الكبيرة على الطائرات في دبي وبقية أنحاء العالم، كجزء من رؤيتها طويلة الأجل، التي دعمتها اقتراحات أحد أفراد الطاقم. وتسهم هذه المبادرة في إزالة ثلاثة أطنان أو 150 ألف عبوة بلاستيكية من مقالب النفايات في دبي كل شهر.

وأجرت «طيران الإمارات» مراجعة شاملة للمواد البلاستيكية على طائراتها، وستطبق تدريجياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، حلولاً أخرى لمعالجة النفايات البلاستيكية.