«لحظات» 2019.. دعم الكاميرا الطموحة في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» التابعة لأبوظبي للإعلام، وشركة المراعي، عن إطلاق الدورة التاسعة من مُسابقة التصوير الفوتوغرافي السنوية «لحظات»، التي يجري تنظيمها بهدف رعاية ودعم مواهب المصورين الطموحين من جميع أنحاء العالم العربي.

وتُعد مسابقة «لحظات» واحدة من أكبر مسابقات التصوير الفوتوغرافي وأكثرها شعبية في المنطقة، حيث توفر للمواهب منصة لعرض أعمالهم، كما تُتيح لهم فرصة فريدة تتمثل في رحلة استثنائية مع خبراء «ناشيونال جيوغرافيك» للاستكشاف والتصوير.

وتنطلق مُسابقة «لحظات» 2019 تحت شعار «أسواق»، لتتيح للمصورين فرصة تقديم مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية التي تركز على الأسواق باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي في منطقة الشرق الأوسط منذ فجر التاريخ، لتعكس حجم التلاحم بين مجتمعنا العربي وثقافتنا الغنية وتراثنا النابض بالحياة.

وتعرض كل صورة في مسابقة هذا العام حكاية من حاضر وتاريخ العالم العربي، وتحوي وصفاً تفصيلياً عن الصورة وموقع وظروف التقاطها، وتعرض جوانب مختلفة للأسواق في جميع أنحاء العالم العربي.

وقال المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في أبوظبي للإعلام، عبدالرحمن عوض الحارثي، إن «مواصلتنا العمل على تنظيم هذه المسابقة النوعية تؤكد دورنا ومكانتنا المسؤولة التي ننتهجها في أبوظبي للإعلام تجاه مختلف فئات المجتمع، عبر تشجيعهم على المشاركة والإسهام في التعبير عن طاقاتهم الإبداعية الكامنة، خصوصاً فئة الشباب».

وأوضح الحارثي أن مسابقة «لحظات» نجحت في تأكيد مكانتها المتميزة عبر الكشف عن الإمكانات والمهارات الفنية والإبداعية التي يتمتع بها أبناء المنطقة. كما أن الريادة التي تتميز بها قناة «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» في مثل هذه المسابقات المهمة «تعزز من مكانتها كوجهة رائدة للإبداع لدى محترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي».

وتُقام المسابقة بالشراكة مع شركة المراعي كجزء من رؤيتها الهادفة إلى دعم وتشجيع الشباب الموهوب. كما أعادت نسخة هذا العام الفئة المُخصصة للمصورين الناشئين، الذين تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، وهو الأمر الذي يعكس التزام «ناشيونال جيوغرافيك» و«المراعي» بدعم مواهب المصورين الشباب في جميع أنحاء الوطن العربي. وتضم لجنة تحكيم المسابقة هذا العام كلاً من السيد حُسام عبدالقادر، الرئيس التنفيذي للتسويق المؤسسي بشركة المراعي، ومحمد مُحيسن، مصور ناشيونال جيوغرافيك، الحائز جائزة بوليتزر مرتين.

• المسابقة تركز على الأسواق باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي.