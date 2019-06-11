سيرك يستخدم «الهولوغرام» بدلاً من الحيوانات الحقيقية

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

تخلّى سيرك رونكالي الألماني عن تقليد لم يتوقف عن انتقاده المدافعون عن حقوق الحيوان، وهو استخدام الحيوانات المدربة في تنفيذ العروض، واستبدل ذلك بتقنية جديدة.

إذ يستخدم السيرك حالياً تقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد لتقديم عروضه، وفقاً للموقع الإخباري الألماني (آر بي أونلاين). وأظهر مقطع فيديو نشرته شركة أوبتما التي طورت أجهزة عرض التقنية في عام 2018، خيولاً تدور حول حلقة السيرك، وعندما تختفي تحل سمكة عملاقة محلها. وبعد ذلك يظهر فيل يقترب من الجمهور ويؤدي مشهداً معتاداً وهو الوقوف على قدميه الأماميتين.

ويحصل مشاهدة عروض الهولوغرام على المتعة ذاتها التي يحصلون عليها عندما يشاهدون عروض الحيوانات التقليدية، لكن تقنية الهولوغرام تقدم ميزة إضافية وهي حماية الحيوانات من المعاملة السيئة التي قد تعانيها في السيرك.

وبدأ سيرك رونكالي في تقديم عروض الهولوغرام في العام الماضي، بعد إلغاء عروض الحيوانات التقليدية في أواخر العام 2017، وفقاً لموقع «آر بي أونلاين».

وقال ماكس شواتزر، المذيع في التلفاز الألماني، في مقطع الفيديو «ستساعد التقنية الجديدة في الحفاظ على وجود السيرك وحماية حقوق الحيوانات في آن واحد».

«الهولوغرام» تقدم

ميزة حماية الحيوانات

من المعاملة السيئة

التي تعانيها

في السيرك.