العثور على رفات أحد زملاء «ميكي ماوس»

المصدر: رويترز

قالت أسرة الممثل السابق دنيس داي، الذي كان أحد المشاركين في البرنامج التلفزيوني الشهير في الخمسينات «نادي ميكي ماوس»، إنه تم العثور على رفاته في أوريجون، بعد نحو عام من الإبلاغ عن فقدانه.

وقالت الأسرة، في بيان على «فيس بوك»، إنه تم التعرف على داي (76 عاماً)، من رفات عُثر عليها في أبريل في فينكس بأوريجون، بمنزل كان يعيش فيه مع شريكه. وقال البيان إنه تم التعرف على الرفات، على أنه «لشقيقنا وعمنا المحبوب دنيس داي».

وكان شريك داي قد أبلغ عن أنه مفقود في يوليو عام 2018.

وبرنامج «نادي ميكي ماوس»، الذي بدأه والت ديزني، كان يقدم مجموعة من العروض التي شارك فيها مراهقون يؤدون أغاني ورقصات.