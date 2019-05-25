الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية الخطوط الجوية البريطانية

المصدر: لندن - رويترز

شاهدت الملكة إليزابيث تذكرة أولى رحلاتها الطويلة بعد توليها عرش بريطانيا، عندما زارت مقر شركة الخطوط الجوية البريطانية بمطار هيثرو، أول من أمس، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الشركة.

وكانت التذكرة لرحلة إلى جاميكا مع زوجها فيليب في نوفمبر عام 1953. وكان مكتوباً على التذكرة «اسم الراكب: جلالة الملكة إليزابيث الثانية».

واستقبلت موظفات، يرتدين أزياء الشركة المختلفة من ثلاثينات القرن الماضي حتى اليوم، الملكة إليزابيث، بينما أطلعها مسؤولوها على تاريخ الناقلة البريطانية.

وكانت شركة طائرات النقل والسفر المحدودة، الشركة السابقة للخطوط الجوية البريطانية، بدأت أول خدمة جوية يومية في العالم بين لندن وباريس في 25 أغسطس 1919.

وبعد عمليات اندماج عدة تأسست الخطوط الجوية البريطانية عام 1974، وخصخصت عام 1987. وهي حالياً جزء من مجموعة الخطوط الجوية الدولية، التي تأسست من اندماج الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الأيبيرية عام 2011.