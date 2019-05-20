الملكة إليزابيث وحفيدها يحضران زفاف الليدي غابرييلا

المصدر: وندسور (إنجلترا) - رويترز

عاد الأمير البريطاني هاري للكنيسة التي أقيم فيها زفافه على ميغان ماركل، العام الماضي، لكن الأمير الحديث العهد بالأبوة عاد هذه المرة مع جدته الملكة لحضور زفاف قريبتهم الليدي غابرييلا وندسور.

والعروس هي الليدي غابرييلا (38 عاماً)، وتعمل كاتبة حرة وهي ابنة أمير وأميرة كنت، ووالدها هو مايكل من أبناء عمومة الملكة إليزابيث. وتزوجت غابرييلا من توماس كينغستون (40 عاماً) وهو خبير مالي، وأقاما الزفاف في كنيسة القديس جورج التي تعود للقرن الـ15.

والزفاف الذي أقيم، أول من أمس، وحضرته الملكة (93 عاماً) وزوجها الأمير فيليب (97 عاماً) هو الزفاف الملكي الثالث خلال عام في قلعة وندسور، إذ تزوج الأمير هاري حفيد الملكة من الممثلة الأميركية ميغان ماركل في الكنيسة نفسها في 19 مايو 2018 في زفاف تابعه الملايين حول العالم، كما تزوجت الأميرة يوجيني من جاك بروكسبانك في الكنيسة في أكتوبر الماضي.

ووضعت ميغان أول مولود لها هي وهاري في السادس من مايو، وأسمياه آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، وبوصوله أصبحت غابرييلا في الترتيب الـ52 في ولاية العرش.

وعقد كبير كهنة قلعة وندسور ديفيد كونر قران الزوجين، الذي حضره أيضاً أبناء الملكة الأمير أندرو والأمير إدوارد والأميرة آن.

وارتدت غابرييلا ثوب زفاف من الدانتيل المطرز من تصميم لويزا بيكاريا.