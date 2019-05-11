فيلسوفة سويدية تنضم إلى أكاديمية «نوبل للآداب»

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل في الأدب، أمس، انتخاب عضو جديد فيها، ما يعني أنه لم يعد هناك مكان شاغر بين أعضائها الـ18.

وذكرت الأكاديمية أن الفيلسوفة السويدية والكاتبة أسا ويكفورس، ستشغل مقعدها بداية من 20 ديسمبر المقبل، لتحل محل سارة دانيوس، أول امرأة تترأس الأكاديمية منذ عام 1786، والتي تركتها بداية العام الجاري.

وتسعى الأكاديمية إلى التعافي بعد فضيحة الانتهاكات والادعاءات بخرق قواعد تضارب المصالح، التي تسببت في صدع عميق داخل المؤسسة.

وكشف النقاب عن الفضيحة في نوفمبر 2017، والتي تورط فيها زوج إحدى العضوات السابقات بالأكاديمية، الشاعرة السويدية كاترينا فروستنسون، التي غادرت الأكاديمية في يناير الماضي، ودين زوجها، جان كلود - آرنو، في ديسمبر الماضي بتهمتي اغتصاب.

وتعمل ويكفورس حالياً أستاذة للفلسفة النظرية بجامعة استوكهولم، ونالت الدكتوراه من جامعة كولومبيا في نيويورك الأميركية عام 1996.