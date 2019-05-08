«جمع تكسير» ينقل نبض الشارع إلى معرض

المصدر: رام الله - رويترز

يستلهم الفنان التشكيلي الفلسطيني، خالد حوراني، من التظاهرات التي يشهدها عدد من الدول العربية رسومات معرضه الفني «جمع تكسير».

وقال حوراني إن «التظاهرات، وقد أصبحت جزءاً من حياتنا، أتت إلى معرضي هذا بالفعل، وقد أتت إلى الفن قبل ذلك بأكثر من طريقة. غير أنني أحاول هنا في معرض جمع تكسير نقل نبض الشارع إلى المعرض، وليس نقل المعرض إلى الشارع».

وافتتح حوراني معرضه، خلال الأسبوع الجاري في غاليري «زاوية» في رام الله، مقدماً فيه 30 لوحة فنية تعكس العديد منها طبيعة التجمعات البشرية، سواء كانت تظاهرات ضد المحتل كما في فلسطين، أو ضد أنظمة كما في بعض الدول. وعمل حوراني على تحويل عدد من الصور الفوتوغرافية، التي التقطها بعدسة كاميرته، خلال التظاهرات، إلى لوحات فنية بأحجام مختلفة.

وقال «نعم تأثرت بالناس في غير مكان، وليس في فلسطين فقط، واعتمدت على صور فوتوغرافية أخذتها بنفسي لأناس مجهولين، وحولتها إلى لوحات فنية».

وأضاف «هذا المعرض عن الناس، وعن الجموع في لحظات محاولاتها تغيير الواقع».