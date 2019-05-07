12 مسلسلاً إماراتياً وخليجياً وعــربياً على شاشات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي، بقنواته المتعددة، عن مواعيد بث المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية الخاصة بشهر رمضان المبارك 2019، على شاشة تلفزيون دبي، وقناة سما دبي، والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي.

وتحت شعار «معاً في رمضان»، وعبر الوسم (#معا_في_رمضان)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@DubaiTV)، يقدم تلفزيون دبي للمشاهدين في العالم العربي وبلاد الاغتراب مجموعة من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية المميزة.

« حدود الشر»

يقدم مسلسل «حدود الشر» لسيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد، التي تعود بعد تألقها في شهر رمضان الماضي على شاشة تلفزيون دبي، لتقدم للجمهور العربي مسلسلها الدرامي الجديد مع نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والكويتية أمثال أحمد الجسمي، شيماء علي، هبة الدري، هيا الشعيبي، وهنادي الكندري، تحت إدارة المخرج أحمد دعيبس عن نص للكاتب الدرامي محمد خالد النشمي، وذلك ابتداء من الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والساعة: 08:00 من صباح اليوم التالي.

«أجندة»

تعود النجمة الكويتية هيا عبدالسلام في مسلسل «أجندة» كمخرجة وممثلة إلى جانب عبدالله الطليحي، ريم أرحمة، ليلى عبدالله، وفؤاد علي، عن نص للكاتبة مريم ناصر حول التحدي والبداية من الصفر والقدرة على تجاوز الصعوبات بالكفاح والإصرار، مع حكاية «هاجر» التي تركت دراستها بعد زواجها المبكر الذي انتهى بوفاة زوجها الأول وزواجها الثاني الذي أثمر ابنتها الوحيدة «ليال»، وبين «مالك» الشاب الذي أودع السجن حيث يحاول جاهداً إثبات براءته أولاً، وتغيير ذاته وتصرفاته بشكل مختلف، ابتداء من الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 03:00 صباحاً، والساعة: 10:00 من صباح اليوم التالي، وعبر بث دبي إنترناشيونال، ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة:06:00 من صباح اليوم التالي بالتوقيت العالمي، ومن خلال وسم (#مسلسل_أجندة) والوسم (#أجندة).

«سلاسل دهب»

وفي عودة إلى الأجواء الدمشقية التراثية تدور أحداث المسلسل السوري الجديد «سلاسل دهب» للكاتب سيف رضا حامد والمخرج إياد نحاس، وبطولة بسام كوسا، لتقديم شخصية «مهيوب» الداهية، الذي يحترف النصب والاحتيال على زوجاته اللواتي يتزوجهن بدافع الاستيلاء على أموالهن وأملاكهن، لكنْ زوجتاه «دهب» و«زكية» لن تستسلما لاحتياله، يومياً الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 06:00 من صباح اليوم التالي، والساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، وعبر دبي إنترناشيونال ابتداء من الساعة: 17:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة: 10:00 من صباح اليوم التالي ومن خلال الوسم (#سلاسل_دهب).

«أبو جبل»

ولمتابعي الدراما المصرية على شاشة تلفزيون دبي، نصيب وافر من المتابعة الرمضانية، مع النجم مصطفى شعبان في مسلسله الجديد «أبو جبل» عن نص للمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد صالح، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية ابتداء من الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 13:00 اليوم التالي، وعبر بث دبي إنترناشيونال، الساعة: 19:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة: 09:00 بالتوقيت العالمي، وعبر الوسم (#مسلسل_أبو_جبل)، والوسم (#أبو_جبل).

«لآخر نفس»

وللمرة الأولى تطل النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز في عمل درامي يحمل اسم «لآخر نفس» للمخرج حسام علي والكاتب أمين جمال، ويشاركها البطولة كل من فتحي عبدالوهاب وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز، في إطار من التشويق والأحداث المتتابعة التي تروي معاناة زوجة ضابط بالداخلية كان يعمل بشكل خفي داخل إحدى الخلايا الإرهابية، يومياً الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 05:00، والساعة: 09:00 من صباح اليوم التالي، وعبر دبي إنترناشيونال، الساعة: 18:05 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة: 23:30، والساعة: 04:45 بالتوقيت العالمي، وعبر الوسم (#لآخر_نفس).

«سوبر ميرو»

محبو الأعمال الكوميدية الراقية، موعدهم مع إيمي سمير غانم ونجوم مسلسلها الجديد «سوبر ميرو» من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، والمخرج وليد الحلفاوي، في أول بطولة مطلقة للنجمة المصرية الشابة التي تقوم بتجسيد شخصية بطلة خارقة، تمر بالعديد من المواقف والأزمات مع صديق طفولتها «هدهد» ابتداء من الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 07:00 من صباح اليوم التالي، وعلى دبي إنترناشيونال الساعة: 16:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة: 01:30 من صباح اليوم التالي والتفاعل الرقمي عبر الوسم (#سوبر_ميرو).

«شطبنا»

وللمرة الأولى يقدم تلفزيون دبي الفرصة الذهبية لنجوم الكوميديا السعودية لتقديم رؤيتهم الشبابية المتجددة، من خلال السلسلة الاجتماعية الكوميدية «شطبنا»، التي تكشف للجمهور العديد من جوانب حياتنا الاجتماعية والثقافية والرياضية، عبر تناول العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة هزلية ومعالجة الموضوع بطرق خارج الصندوق، مع النجم السعودي الشاب يوسف أحمد، ابتداء من الساعة:19:10 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 02:30 من صباح اليوم التالي، وعلى دبي إنترناشيونال، الساعة:15:30 بتوقيت غرينتش والإعادة الساعة: 11:30 بالتوقيت العالمي ومن خلال الوسم (#مسلسل_شطبنا) والوسم (#شطبنا).

«الطواش»

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، اختارت قناة سما دبي شعار «رمضان نور سمانا»، وعبر الوسم (#رمضان_نور_سمانا)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@SamaDubaiTV)، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «الطواش» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، والذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي يومياً الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 03:30 والساعة: 09:30 من صباح اليوم التالي، وعبر الوسم (#مسلسل_الطواش) والوسم (#الطواش)، عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، مروان عبدالله، رزيقة طارش، وسعيد سالم، متناولاً فترة ظهور اللؤلؤ الاصطناعي في بداية الأربعينات من القرن الماضي.

«شعبية الكرتون»

ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب. إلى تقديم الموسم 13 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة وحلقات جديدة مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجدّدة وشخصيّاته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة، ابتداء من الساعة: 19:30 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 09:00 من صباح اليوم التالي، على دبي إنترناشيونال الساعة: 20:45 بتوقيت غرينتش، والساعة: 05:45، والوسم (#شعبية_الكرتون).

«الديرفة»

مع حكاية «فاطمة» وحيدة والدها تاجر الأقمشة الشهير في السوق، والمعروف بضعف شخصيته أمام زوجته «مريم» ابنة تاجر المجوهرات، يقدم النجم الكويتي المخضرم محمد المنصور مع النجوم بثينة الرئيسي، حسين المهدي، أسمهان توفيق، وهيفاء عادل، المسلسل الدرامي الجديد «الديرفة» للمخرج مناف عبدال في رحلة العودة إلى الزمن الجميل وعصر الكويت الذهبي، بداية من فترة الخمسينات من القرن الماضي، مروراً بالستينات، وانتهاء بالسبعينات، ابتداء من الساعة: 01:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة:15:00، وعبر الوسم (#مسلسل_الديرفة)، والوسم (#الديرفة).

«وما أدراك ما أمي»

وتطل النجمة الكويتية إلهام الفضالة في المسلسل الدرامي الجديد «وما أدراك ما أمي» للكاتب علي الدوحان والمخرج حسين الحليبي، لتروي بمشاركة هنادي الكندري وفاطمة الصفي وهيا الشعيبي ونور الشيخ، حكايات أربع شقيقات لكل واحدة منهن قصة ولكل واحدة همومها ومشكلاتها مع والدتهن الأنانية والمتسلطة، حيث تبدأ أحداث العمل عندما تقرر حسنة أن تبدأ حياتها من جديد وتتزوج من التاجر علي، حيث تجد الرفض من الجميع وعلى رأسهم والدتها التي تكره الراحة لغيرها، فتحاول عرقلة هذا الزواج من خلال مساومة ابنتها على مهرها، يومياً الساعة: 16:30 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 10:00 من صباح اليوم التالي، ومن خلال الوسم (#وما_أدراك_ما_أمي).

«مني وفيني»

تقدم فيه النجمة الكويتية صمود الكندري مع نجوم الدراما الكويتية محمد العجيمي، ومحمود وعبدالله بوشهري، ومشاري البلام، وسعود بوشهري، المسلسل الدرامي الجديد «مني وفيني» للمخرج عبدالرحمن السلمان، ابتداء من الساعة: 02:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 11:00، ومن خلال الوسم (#مني_وفيني).

- أعمال درامية تحت شعار «معاً في رمضان»، وعبر الوسم (#معا_في_رمضان).

- شاشات دبي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم.