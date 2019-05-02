أكاديمية الفنون تدعم «التحالف الرائع» من قلب برلين

المصدر: برلين - د.ب.أ

يسعى أعضاء أكاديمية الفنون بالعاصمة الألمانية برلين، لدعم أوروبا بعمل غير معتاد، إذ يعتزم أكثر من 50 عضواً بالأكاديمية تدوين عبارات مؤيدة لأوروبا، وعرضها على الواجهة الزجاجية لمبنى الأكاديمية الواقع في «باريزر بلاتس» (ساحة باريس) بقلب العاصمة الألمانية.

وكانت رئيسة الأكاديمية المشاركة في الحركة، يانينه ميرابفل، قد دعت مجتمع الفن في العالم إلى المشاركة في الحركة، وقالت: «يجب الحفاظ على التحالف الرائع لـ28 دولة أوروبية وحمايته، وفي الوقت ذاته نعمل لأجل إرساء قارة منفتحة، لأجل أوروبا اجتماعية وعادلة»، بحسب بيان الأكاديمية.

وقالت الكاتبة النمساوية، كاترين روجلا، المشاركة في الحركة: «المشاركة في أوروبا تعني العمل لأجلها».