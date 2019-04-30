تعرف إلى العلامات التجارية المشاركة في "التخفيضات الكبرى"

المصدر: دبي، الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أسماء العلامات التجارية المشاركة في الدورة السادسة من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، والتي ستشهد عروض ترويجية وصفقات مدهشة بتخفيضات تصل لغاية 90 % في الفترة من 2 – 4 مايو.

الأزياء

اميريكان ايجل،بالمان،ماركس & سبينسر،جاب،كارن ميلن،ليفايز،لبسي،مانغو،ريس،سوبر دراي،ديزل،فور ايفر 21،جي2000،سكور بروذرز

الجمال

باث & بودي وركس،دبنهامز،نيلز يارد ريميديز،ريتوالز

للعطور

انجلوت،مكياجي،نارز

تجهيزات منزلية

كريت & باريل،هومس أر أس،دانوب هوم،دويل،هوم بوكس،ايكيا،ميزون دو موند،بوتري بارن،تافولا

ثينك كيتشين،المتحدة للأثاث

أحذية واكسسوارات

إلدو،كاربيزا،تشارلز & كيث،إيكو،هيرشل،مونسون،ستيف مادن،تومز،فيجن اكسبريس،سن اند ساند،سبورتس،ستيديوم،كيبلنج

الذهب والمجوهرات

جوهرة/باندورا،زين دياموند،ريفولي،الفطيم للساعات و المجوهرات،كورابة للمجوهرات،صديقي و أولاده

الأطفال

بيلد-أ-بير وركشوب،مركز التعليم المبكر،ليغو،ماماز و باباز، تويز آر أص

ذا تشيلدرنز بليس،كارترز



ويقدّم راعي الفعالية "بنك رأس الخيمة الوطني" الفرصة للمتسوقين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر ماستركارد من البنك خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى" للفوز باسترداد نفقاتهم، حيث سيدخل أي شخص ينفق 250 درهماً أو أكثر في السحب الذي سيشهد اختيار 10 فائزين يومياً، وسيحصل كل فائز على استرداد نفقاته بقيمة 1000 درهم ليكون مجموع الجوائز عند انتهاء فترة التخفيضات الكبرى 30 ألف درهم.