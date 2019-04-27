نحل صربيا.. في خطر

المصدر: بلغراد - رويترز

في أوائل أبريل الماضي، كانت الأجواء في صربيا مشمسة، والبساتين مزهرة، وكان نحل العسل مشغولاً بجمع رحيق الأزهار وحبوب اللقاح من أكثر من 1.2 مليون خلية نحل في البلاد. لكن في غضون أسبوع بدأ النحل ينفق فجأة في مواقع عدة في أنحاء البلاد، إذ كانت حبوب اللقاح التي يتغذى عليها سامة، لأن المزارعين أفرطوا في رش الأشجار بالمبيدات الحشرية.

وقال رئيس جمعية تربية النحل في صربيا رودوليوب زيفادنوفيتش، إن القطاع الزراعي في البلاد قد يعاني خسائر تزيد على 200 مليون دولار سنوياً، بسبب نقص التلقيح، وإذا استمر تسمم النحل. وأضاف «قد تكون هناك مشاهد مروّعة، ينفق النحل أحياناً على الفور وفي بعض الأحيان.. بعد فترة من تناول حبوب اللقاح التي تحتوي على مبيدات حشرية».

ومنذ عام 2006 شهد نحل العسل وغيره من الملقحات في جميع أنحاء العالم انخفاضاً سريعاً في أعدادها جراء عوامل عدة، من بينها الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية.

وقال نيناد سافيتش، وهو مربي نحل من قرية تقع خارج بلغراد، إنه على الرغم من أن صربيا، التي تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فرضت إرشادات صارمة بشأن استخدام المواد الكيميائية في الزراعة، إلا أن الكثير من المزارعين يتجاهلونها.