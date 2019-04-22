الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ 93

المصدر: لندن - رويترز

احتفلت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، وهي أطول ملوك العالم جلوساً على العرش وأكبرهم سناً، بعيد ميلادها الـ93، أمس، بحضور قداس عيد القيامة التقليدي في قلعة وندسور.

وحضرت إليزابيث القداس الذي أقيم في كنيسة سانت جورج برفقة أفراد من عائلتها، من بينهم حفيداها الأمير وليام والأمير هاري وكاثرين زوجة وليام.

ولم تحضر ميغان زوجة الأمير هاري القداس، إذ ينتظر الزوجان ولادة طفلهما الأول قريباً.

ونشر الزوجان، اللذان تزوجا في الكنيسة نفسها في مايو 2018، تهنئة للملكة بعيد ميلادها على حسابهما الرسمي على «إنستغرام». وكتبا «عيد ميلاد سعيد لجلالتك.. يا سيدتي.. يا جدتنا. نتمنى لك قضاء أجمل يوم! هاري وميغان».

وولدت إليزابيث في 21 أبريل من عام 1926 في شارع بروتون في وسط لندن، وتولت العرش عام 1952 وهي في الـ25 من عمرها، ما يعني أن ملكها مستمر منذ أكثر من 67 عاماً.

وهناك احتفال رسمي بعيد ميلاد الملكة في يونيو، ويتم الاحتفال به بعرض عسكري كبير في وسط العاصمة البريطانية.