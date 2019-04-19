سوتشي.. مدينة الجبال والبحر ونقاء الطبيعة

المصدر: الامارات اليوم

منذ سنوات دخلت مدينة سوتشي الروسية المنافسة العالمية، باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية الأساسية لعشاق الطبيعة والسياحة العلاجية، والتزلج الحر. توفر مدينة سوتشي لزوارها قضاء أوقات في أحضان مدينة تتسم بالهدوء ونقاء الطبيعة، ولعل الأهم بالنسبة للكثيرين هو الكلفة التي تعتبر الأقل بشكل ملحوظ بين الوجهات الشبيهة، مثل سويسرا أو كندا، بالاضافة الى قرب المسافة ومدة السفر. ويمكن أن يكون لسان حال هذه المدينة يقول لماذا ننفق الكثير ونقطع مسافات سفر طويلة مادمنا قادرين على الحصول على المزايا وتفاصيل السياحة نفسها بسعر أقل دون أن يؤثر ذلك في الجودة والمستوى. أول أمر يشعره زائر سوتشي هو ذلك الهدوء الذي يفرض نفسه على المدينة ومحيطها الذي يحفل بالمناظر الطبيعية الخلابة من جبال شاهقة ومنتجعات متخصصة تقدم لزائرها الكثير من العلاجات الطبية المتنوعة بسبب احتواء سوتشي على العديد من الينابيع المعدنية وأنواع الطين العلاجية المفيدة للكثير من الأمراض الجلدية والعظمية. ولعل ميزة الانتقال بين شاطئ البحر الأسود وقمة الجبال خلال فترة زمنية سريعة تمثل واحدة من أهم المزايا التي تقدمها سوتشي لزائرها.

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