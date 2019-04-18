«طائرة الإمارات» العملاقة تحطّ في غلاسكو على وقْع موسيقى القِرَب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على وقْع موسيقى القِرَب التقليدية الأسكتلندية، هبطت إحدى طائرات الإمارات A380 في مطار غلاسكو، الليلة قبل الماضية، مدشّنةً بذلك أول خدمة منتظمة للطائرة العملاقة إلى أسكتلندا.

وطائرة الإمارات A380، التي ستخدم الرحلة اليومية بين دبي وغلاسكو حتى 30 سبتمبر المقبل، مقسمة إلى ثلاث درجات (14 جناحاً خاصاً في الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و399 مقعداً مريحاً في السياحية).

ومن شأن تشغيل هذه الطائرة ذات الطابقين، أن يحدّ من تأثير أعمال صيانة مدرج مطار دبي الدولي الجنوبي، الجارية حالياً، كما سيلبي الطلب الموسمي على السفر بين دبي وغلاسكو خلال فصل الصيف. وستعيد «طيران الإمارات» تشغيل طائرات «بوينغ 777» على هذا الخط بعد ستة أشهر.

من ناحية أخرى، أعلنت «طيران الإمارات» أنها تقدم وجبات تقليدية خاصة لركابها على الأرض وفي الأجواء بمناسبة عيد الفصح، قبل وخلال الرحلات في جميع الدرجات.

ويستمتع العملاء بكعك عيد الفصح، كما يتذوق الأطفال الحلويات على شكل أرنب العيد، ويتوافر لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال تشكيلة من الحلويات المستوحاة من «الفصح».

وتقدم صالات «طيران الإمارات» السبع في مطار دبي الدولي، ومعظم صالات الناقلة في جميع أنحاء العالم، أطباقاً خاصة بعيد الفصح خلال الأحد والاثنين المقبلين.

ويوفر نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، أكثر من 4000 قناة مسموعة ومرئية، منها 1000 فيلم من جميع أنحاء العالم. وتشمل الأفلام الجديدة «دامبلن» و«كرستوفر روبن» و«فريكي فرايداي» وغيرها. وتتيح الناقلة لعملائها الاطلاع على الخيارات الترفيهية التي يوفرها النظام الترفيهي واختيار برامجهم المفضلة، وإنشاء قوائمهم الخاصة قبل السفر، ومن ثم تفعيلها على شاشة الفيديو أثناء الرحلة.

14

جناحاً خاصاً تضمّها

الدرجة الأولى في

الطائرة العملاقة.