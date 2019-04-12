لوزيرن.. لؤلؤة سويسرية من العصور الوسطى

المصدر: الامارات اليوم

تقع لوزيرن في منتصف الأراضي السويسرية، وهي بوابة وسط سويسرا، وتعدّ اللؤلؤة المضيئة في سويسرا، ومكانها المميز على ضفاف بحيرة لوزيرن جعلها من ضمن بانوراما جبلية مثيرة للإعجاب. وتعدّ المدينة وجهة سياحية أساسية بالنسبة للعديد من السياح، وذلك يرجع إلى أماكنها السياحة الخاصة.

فجسر تشابيل المغطى، الذي يرجع تاريخه إلى العصور الوسطى، يحتوي على تصاميم الجملون المميزة، ويشكل محور مدينة لوزيرن، ويعدّ واحداً من أقدم الجسور الخشبية المغطاة في أوروبا.

تتراص المنازل التاريخية بلوحاتها من الجص في الشوارع المحيطة بساحات البلدة، مدينة لوزيرن تسمى بمدينة الكنائس والساحات.

تعدّ أسواق لوزيرن من الأسواق المدهشة لتنوّعها وبساطتها، والتنزه الصباحي بغرض التسوّق هو من الأشياء التي ستجعل يوم الزائرغاية في السعادة، فليس عليه أن يمشي لمسافات طويلة لكي يجد ما يريد، لأن أماكن التسوّق قريبة من بعضها بعضاً، ويكفي أن يدخل إلى المدينة القديمة ويتجوّل بين شوارعها ليشتري كل ما يشتهيه.

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