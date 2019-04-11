الإمارات تكتب فصلاً جديداً في الفضاء.. «ناشيونال جيوغرافيك» تروي الحكاية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ناشيونال جيوغرافيك» عن توقيع شراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء تمتد لأربع سنوات، لتوثيق رحلة الإمارات إلى الفضاء، إذ تُقدم «ناشيونال جيوغرافيك»، بموجب هذه الشراكة، عرضاً وثائقياً من أربع حلقات تُسلط من خلاله الضوء على الطموح غير المحدود لدولة الإمارات، وإنجازاتها الاستثنائية في مجال الفضاء.

ويُجيب الوثائقي عن كيف ولماذا أسست دولة الإمارات قطاع الفضاء؟ وأهمية هذا القطاع، كما يستعرض التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

ويتناول العرض مشروعات الإمارات في قطاع الفضاء، مثل إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات»، أول قمر اصطناعي عربي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100%، وإطلاق رحلات استكشاف المريخ، وبناء أول مدينة صالحة للحياة على الكوكب الأحمر.

وقال المدير العام ونائب رئيس مجموعة شبكات فوكس، سانجاي راينا: «فخورون بهذه الشراكة التي تحتفي برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي تُشجع الأجيال الجديدة، وتُلهمهم الابتكار، وتخطي حدود كوكب الأرض وصولًا للفضاء».

وأضاف أن «اهتمام (ناشيونال جيوغرافيك) بالفضاء يمتد لأكثر من 100 عام، والآن لدينا الفرصة لنمضي قدماً في رواية فصل جديد من قصص اكتشاف الفضاء للمشاهدين من جميع أنحاء العالم»، وتابع: «تشارك (ناشيونال جيوغرافيك) مركز محمد بن راشد للفضاء، في رؤية واضحة تسعى لخلق حلول مُتطورة ومُستدامة لتحديات الموارد والبيئة العالمية، فضلاً عن توفير منصة دولية لتبادل المعرفة وسبل التنمية».

وسيُلقي الوثائقي الضوء على قصص مُثيرة، مثل التطوير والإطلاق التاريخي لـ«خليفة سات»، أول قمر اصطناعي عربي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100%.

وستتطرق حلقات الوثائقي إلى المشروعات الواعدة في مجال الفضاء بالإمارات، بهدف تثقيف الشباب وإثارة شغفهم لاستكشاف والتفاعل مع علوم الفضاء. وستركّز الحلقات المتعلقة بالمريخ على «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل»، وهو أول مهمة عربية للمريخ، وسينطلق المسبار عام 2020، على أن يصل إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2021، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. وتسلط الحلقات الضوء على خطة الـ100 عام لبناء مدينة على سطح المريخ، ضمن برنامج المريخ 2117. كما تقدم حلقات روّاد الفضاء تفاصيل حول كيفية اختيار وتدريب أول فريق روّاد فضاء إماراتي ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بالإضافة إلى تفاصيل حول مهمة أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية.

فريق «محمد بن راشد للفضاء»

يقدم الوثائقي في إطار قصصي، ويبرز الجانب العلمي والإنساني لفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي يكرس حياته العملية من أجل تطوير مختلف برامج الفضاء، التي تندرج تحت مظلة برنامج الإمارات الوطني للفضاء، من أجل غد أفضل لدولة الإمارات.