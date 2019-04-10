سيدة تعيش 100 عام بأعضاء داخلية مقلوبة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

بلغت الأميركية روسي ماري بينتلي 100 عاما من العمر بالرغم من أعضائها الداخلية لم تكن تتواجد في مكانها الصحيح. ولم يتم اكتشاف هذا الأمر النادر إلا بعد وفاة هذه السيدة الأميركية، والتي تبرعت بجثتها لإجراء أبحاث علمية، حسب ما نقلت "دوتشي فيلا" الألمانية عن جامعة أوريغون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة الأميركية.



ويقول أستاذ علم التشريح، كام والكر، والذي أشرف رفقة طلبته على تشريح جثة هذه السيدة "كنت أعلم بأن شيئا ما موجود، لكننا استغرقنا بعض الوقت لمعرفة تكوين هذه الأعضاء".

التكوين الغريب لجسم روسي ماري يُعرف في القاموس الطبي بانقلاب وضع الأحشاء. وهي حالة خِلقية يتم فيها عكس الأعضاء الحشوية الرئيسية من مواقعها الطبيعية. وهو ما ينطبق أيضا على هذه السيدة ، حيث يتواجد كبدها ومعدتها وغيرها من الأعضاء الداخلية في الجهة اليسرى بدل اليمنى، كما هو معتاد. أما قلبها فيتواجد في مكانه المعتاد بالجهة اليسرى.



وحسب جامعة أوريغون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة فإن حالة واحدة فقط من 22 ألف ولادة جديدة تصاب بانقلاب وضع الأحشاء. ويعاني الكثير من هؤلاء من أمراض قلب خطيرة تهدد حياتهم بالإضافة إلى أمراض أخرى نادرة