3 أيام مع «الأبطال الخارقين» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دبي، غداً، نجوم عالم الأبطال الخارقين الذين سيجتمعون في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة (كوميكون)، الذي يعود في دورته السابعة حتى 13 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد المعرض فرصة للقاء وتحية شخصيات خيالية مفضلة من المنطقة العربية والعالم، وكذلك الاستمتاع بالعروض الموسيقية، واستكشاف المنتجات التي سيقدمها أكثر من 400 عارض مشارك في المعرض.

وسيكون المعرض المكان الأمثل للتنكّر والتعبير عن مدى الشغف بتلك الشخصيات.

كما يقدم «كوميكون» هذا العام للجمهور فرصاً للقاء مشاهير وأبطال أفلام وبرامج تلفزيونية في منطقة لقاء النجوم. ويشهد «كوميكون» حضور نجم مسلسل «صراع العروش»، إيوان رهون، الذي أدى دور الشرير رامسي بولتون. وينضم إليه النجم وليام سيمسون، رسام المشاهد ومصمم الأفكار، وذلك في ندوة حوارية ستتيح للجمهور الاطلاع على ما يحدث في الكواليس، إلى جانب أنشطة أخرى، إضافة إلى إمكانية ربح هدايا تذكارية، تتضمن كتاباً يحمل توقيع الكاتب جورج آر آر مارتن. كما سيوجد كل من النجمة والممثلة الأميركية كايتي كاسيدي، ومايك كولتر، وكذلك نجم مسلسل «ذا ووكينغ ديد»، روس ماركواند، وغيرهم من المشاهير الذين سيحلون ضيوفاً على جلسات حوارية لاطلاع الحضور على أسرار الخدع السينمائية التي تحدث خلف الكواليس، ومشاهدة مقتطفات من أفلام منتظرة لم تعرض على الشاشة بعد.

وسيعرض الحدث أعمالاً ذات إصدار محدود لشخصيات عربية وعالمية في منطقة الفنانين، وستنظم أيضاً ورش عمل تتعلم من خلالها كيفية تجسيد شخصيتك الخيالية المفضلة بإتقان، إضافة إلى حصص تعليمية حول الإبداع والرسوم المتحركة، التي ستتيح للجمهور فرصة الحصول على لوحات فنية، وأيضاً المشاركة في جلسات التوقيع للمعجبين. ولكل عشاق الألعاب الإلكترونية، يمكنهم التنافس وإظهار مهاراتهم على حلبة مسابقات الألعاب الإلكترونية (إي سبورت آرينا).