«برغر كينغ» يقدم لأول مرة شطيرة «ووبر» دون لحم

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

نشر مطعم برغر كينغ، يوم الأحد الماضي، قبل يوم واحد من يوم كذبة أبريل، مقطع فيديو يظهر فيه عملاء حقيقيون يتناولون وجبة الهمبرغر الشهيرة «ووبر»، ليكتشفوا لاحقاً أن شطيرة لحم البقر التي استمتعوا بتناولها كانت في الحقيقة نباتية من تصنيع شركة «إمبوسبل فودز».

وعلق أحد الزبائن مندهشاً: «لابد أنكم تمازحونني»، لكن برغر كينغ ادعى أن ووبر إمبوسبل حقيقي بالفعل، وسيلعب دوراً رئيساً ومهماً في مستقبل الشركة. وقال فيرناندو ماتشادو، مدير التسويق في برغر كينغ، في لقاء له مع صحيفة نيويورك تايمز: «توقعاتي ألا يقتصر تسويق المنتج على كونه مجرد طلب خاص على قائمة المأكولات، بل سيتجاوز هذا إلى مشروعات ضخمة».

ووفقاً لبيان صحافي، ستكون شطيرة ووبر الخالية من اللحوم متوافرة في البداية في 59 فرعاً فقط من فروع برغر كينغ. وتخطط الشركة لتعميم هذا الخيار - إن كان الإقبال عليه كبيراً - على فروع برغر كينغ في الولايات المتحدة الأميركية كافة، أي نحو 7200 فرع.

ما يعني أنه سيصبح متاحاً للجميع حول الولايات المتحدة الأميركية إمكانية اختيار بديل غذائي أسلم صحياً، وأكثر سلامة للبيئة. وإن كان مذاق الووبر النباتي الجديد مطابقاً لمذاق الشهيرة الأصلية - كما قال الزبائن الذين ظهروا في الفيديو - فترجح احتمالية اختيار كثيرين شطيرة ووبر النباتية.

وقال ماتشادو: «لم نلحظ أي اختلاف في المذاق، بل يمتاز هذا المنتج الجديد بجوانب إيجابية كثيرة.. انتظرها وتطلع إليها كثيرون».

شطيرة ووبر

ستتوافر بداية

في 59 فرعاً فقط.