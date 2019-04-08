«مخيم الربيع» في 6 مكتبات بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، فعاليات «مخيم الربيع» الذي تنظمه إدارة المكتبات في الهيئة، بالتزامن مع حلول إجازة الربيع المدرسية.

وتستضيف ستة فروع تابعة لمكتبات دبي العامة، وهي: الطوار والراشدية وهور العنز والمنخول وأم سقيم والصفا، فعاليات المخيم حتى بعد غد. وقالت مدير إدارة مكتبات دبي العامة في «دبي للثقافة» الدكتورة حصة بن مسعود، إن «نسخة هذا العام من المخيم تطل بحلة جديدة، وبرامج متنوعة تناسب اهتمامات الشرائح العمرية المستهدفة من الأطفال»، مشيرة إلى أن أنشطة المخيم تعزز مهارات الصغار في أجواء حافلة بالمتعة والفائدة طوال إجازة الربيع.

ويشتمل البرنامج على دورات تدريبية متخصصة ومبتكرة تواكب التوجهات الحديثة للذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، عبر ورش فنية وعلمية متنوعة، بالإضافة إلى أنشطة قرائية.