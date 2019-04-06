برج في دبي.. بتفاصيل أناقة إيلي صعب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة إعمار العقارية، ومجموعة إيلي صعب، عن تعاونهما في تطوير البرج السكني الفاخر «إيلي صعب.. إعمار بيتشفرونت»، الذي سيجسّد معلماً بارزاً ينبض بالأناقة في دبي، وتتجلى فيه التفاصيل التي ميّزت المصمم العالمي في عالم الموضة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبّار، خلال مؤتمر صحافي نظم أمس، في «دبي أوبرا»، للإعلان عن الشراكة الجديدة: إن «إيلي صعب هو فخر حقيقي للعالم العربي، وقصة نجاح ملهمة، تكللت بوصول إبداعاته إلى عالم المشاهير».

وأضاف «من خلال تعاوننا الأول مع إيلي صعب، نوفر للعملاء عنواناً جديداً لأساليب الحياة الراقية، مع حرصه شخصياً على تصميم كل جانب من هذه الشقق، وهو بذلك ينقل موهبته النادرة، ولمساته الجمالية الاستثنائية إلى مستوى جديد من التعبير الهندسي».

من جانبه، قال مؤسّس ورئيس مجلس إدارة «إيلي صعب غروب» إيلي صعب: «يسعدنا التعاون مع (إعمار العقارية) في هذا المشروع الجديد، إذ تطوّرت دار إيلي صعب عبر السنوات لتصبح علامة تجارية تواكب أوجه الحياة الأنيقة المختلفة، من خلال تطوير منتجات متنوّعة»، مشيراً إلى أن البرج سيضم مجموعة متكاملة من الخدمات العصرية.

وأضاف «كلنا ثقة بنجاح خطوة توسّع الدار في اتجاه الهندسة الداخلية وأناقة المنزل، من خلال هذا التعاون الجديد الذي تقدّمه شركة إعمار الرائدة في مجال العقارات».

ويحتفي تصميم البرج - حسب «إعمار» - بحقبة فن «آرت ديكو»، التي راجت في ثلاثينات القرن الماضي، «ويجسد معلماً ينبض بالأناقة، ويشكل ملاذاً للراحة والهدوء، ويتميز بارتفاعه وتصميمه العام، وارتباطه الراسخ بعالم الموضة والأزياء، إذ سيحتضن الطابق الأرضي من البرج باقة من متاجر الأزياء، وصالات العرض، والمقاهي، والردهات التي تعكس أسلوب إيلي صعب الفاخر». واختير كل عنصر في المشروع بعناية، بما في ذلك الديكورات الداخلية، وتصميم السطح، والردهات، والزجاج، والأعمال الفنية، لإثراء الطابع العام للتصميم. وسيزود البرج بتصاميم طبيعية، تجعل منه وجهة هادئة للاسترخاء، تحفل بالتدرجات اللونية الدافئة، والأشكال والتفاصيل المستوحاة من فنون «آرت ديكو». وينبض برج «إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت» بأسلوب الحياة الراقية على الجزر، إذ يطل على البحر ونخلة جميرا، مع شاطئ ومرسى خاصين، والعديد من المرافق الرياضية المصممة وفق نمط المنتجعات، ليقدم نمط حياة صحياً.

محمد العبار:

«صعب قصة نجاح ملهمة، تكلّلت بوصول إبداعاته إلى العالمية».

إيلي صعب:

«البرج سيضم مجموعة متكاملة من الخدمات العصرية».