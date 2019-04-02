طائرات بدون طيار لنقل الدم إلى المستشفيات

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

لم تكن شحنة أول عملية تسليم طلبات بواسطة طائرات بدون طيار تابعة للحكومة الأميركية شحنة من موقع أمازون، أو عصيراً مثلجاً من محال سيفن إيلفين، بل كانت شحنة دماء نقلت إلى أحد المستشفيات.

وأطلقت شركة «يو بي إس» خدمة جديدة، يوم الثلاثاء الماضي، لنقل الدم والعينات الطبية الأخرى بواسطة طائرات بدون طيار بين مختلف مباني مجمع «ويك ميد رالي» الطبي في ولاية كارولينا الشمالية، ومن الممكن أن تساعد هذه الطائرات السريعة في إنقاذ حياة المرضى. تستخدم شركة «يو بي إس» طائرة «إم 2» رباعية المراوح التي طورتها شركة «ماترنت»، وهي تستطيع نقل حمولة تصل إلى 2.2 كيلوغرام لمسافة قصوى تبلغ 20 كيلومتراً. يحمّل موظفون متخصصون في مجمع ويك ميد رالي الطبي الطائرة بعينات الدم أو عينات طبية أخرى، ثم تنطلق الطائرة بدون طيار وفق مسار ثابت إلى المستشفى الرئيس أو مختبر علم الأمراض التابع لها لتفريغ حمولتها.

يحتاج السائقون - وفقاً لموقع بيزنس إنسايدر - إلى 30 دقيقة تقريباً لنقل العينات، لكن طائرات شركة «يو بي إس» تستطيع نقلها خلال ثلاث دقائق وخمس عشرة ثانية، وتتوقع الشركة أن تنقل الطائرات بدون طيار في الوقت الحالي أقل من 10 شحنات يومياً، وقد يزداد هذا العدد مستقبلاً، خصوصاً إذا أثبتت الخدمة الجديدة نجاحها.

قال بالا جانيش نائب رئيس مجموعة التقنيات المتقدمة في شركة «يو بي إس» لموقع «بيزنس إنسايدر»: «لا تنحصر أهمية هذه الخدمة في نقل العينات الطبية داخل المجمع الطبي ضمن وقت قصير، وإنما أيضاً في دورها في إنقاذ حياة المرضى، وتساعد خدماتنا المجمعات الطبية على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى».

إطلاق الخدمة

الجديدة في مجمع

«ويك ميد رالي»

بكارولينا الشمالية.