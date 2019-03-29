رحلة في كلباء لهواة التصوير الفوتوغرافي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة «فن» المتخصصة بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، عن فتح باب التسجيل أمام الأطفال والشباب من عمر 16 إلى 20 عاماً من هواة التصوير الفوتوغرافي وأصحاب المواهب الصاعدة للمشاركة في رحلة التصوير الفوتوغرافي التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي وشركة «نيكون» وGrand Stores، وذلك من 11 إلى 12 أبريل المقبل. وتهدف الرحلة إلى إتاحة الفرصة لعشاق التصوير الفوتوغرافي لصقل مهاراتهم الإبداعية وتنمية حسّهم الفنّي من خلال ورش عمل متخصصة، تركّز على تعليمهم أسرار هذا الفنّ البصري، وتطوير مهاراتهم تدريجياً، لتمكينهم من مسيرة مهنية ناجحة.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «يأتي تنظيم هذه الرحلة تجسيداً لالتزامنا بتطوير الصناعات الإبداعية في الشارقة وفي دولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين الأطفال والشباب واحتضان أصحاب المواهب في مجال الفنون الإعلامية، وتعتبر هذه الرحلة المتخصصة فرصةً فريدةً للمشاركين للتواصل عن كثب مع مختلف عناصر الطبيعة في الدولة». وأضافت: «مع ظهور الكاميرات الرقمية المدمجة بالهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح أمام المصورين الشباب قنوات ووسائل متنوعة لنشر إبداعاتهم وتعزيز حضورهم في واحد من أكثر أشكال الفن الإعلامي شيوعاً وجاذبيةً لدى جيل الشباب».