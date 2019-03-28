بطل «شازام» والعملاق كاي في «كوميكون دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة «كوميكون دبي»، عن مشاركة بطل فيلم «شازام» زاكري ليفي، وعملاق رياضة كمال الأجسام كاي جرين، ومؤلف القصة المصورة «سجلات الملك كاي»، في الدورة الثامنة للمعرض الذي يقام خلال الفترة من 11 - 13 أبريل المقبل.

واشتهر ليفي بأدواره الكوميدية، وأبرزها دور تشارلز بارتوسكي في المسلسل الكوميدي «تشاك»، وسبق له أن حقق لقب «وارنر بروس»، ليكون أول المشاركين في بطولة فيلم الأكشن والخيال العلمي الكوميدي «شازام». بينما سيقدم النجم جرين، مؤسس «دايناميك ماسل للقصص المصورة»، خلال المعرض، نصائح للفنانين الصاعدين من أجل النجاح في عالم القصص المصورة. ونشأ رجل الأعمال والممثل الأميركي كاي جرين في مدينة بروكلين، وكشف أخيراً عن روايته الأولى في مسقط رأسه نيويورك.

وتقع أحداث القصة المصورة في عالم «تيكاري»، وتتمحور حول مغامرات بطلها «الملك كاي» المحارب الشجاع الذي يتمثل هدفه الوحيد في إنقاذ العالم من خلال توحيد القبائل المتصارعة في موطنه الأصلي، ومحاربة النظام الشرير بقيادة «الملك كوتولاه»، قبل أن يتدمر الكون بأكمله. ومن بين النجوم والمشاهير المشاركين في المعرض، مايك كولتر، بطل مسلسل «لوك كيج»، وروس ماركاند من مسلسل «ذا ووكينج ديد»، وتارا سترونغ إحدى أهم الممثلات المشهورات في مجال الأداء الصوتي.