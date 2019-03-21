«سوالف للعطور».. تقدم خيارات مبتكرة في عيد الأم

المصدر: الامارات اليوم

عبّروا عن حبكم وتقديركم لأمهاتكم أكثر النساء تميزاً بإهدائهن خيارات منتقاة من أطقم العطور تقدمها «سوالف للعطور»، حيث أطلقت هذه العلامة ثلاثة أطقم من العطور الكلاسيكية والبخور، تشمل مجموعة «سوالف الخاصة» و«سوالف للعطور» و«سوالف المجلس».

تأتي مجموعة سوالف العطور في علبة فاخرة مغلفة بالجلد الأبيض والأسود، وتتألف من تشكيلة من العطور الاستثنائية والزيوت العطرية المركّزة. تتوافر المجموعة بسعر 690 درهماً.

وفي مجموعة سوالف المجلس يتحوّل البخور العربي إلى نفحات عطرية غامرة تزكي أجواء المنزل.

تتوافر مجموعة سوالف المجلس بسعر 750 درهماً.