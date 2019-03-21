عيد الأم بطريقة مميّزة في «روزوود» أبوظبي

المصدر: الامارات اليوم

يقدم فندق «روزوود» في جزيرة المارية فرصة فريدة للسيدات والأمهات للاحتفال مع مجموعة من العروض الخاصة، حيث يحتفي الفندق بطريقته الخاصة مع مجموعة واسعة من العروض وتجربة مميزة تعطي طابعاً خاصاً لهذه المناسبة.

ويقدم منتجع سينس الصحي باقة علاجية مميزة بعنوان «كل يوم هو عيد الأم»، وهي عبارة عن جلسات تمنح الأمهات في أبوظبي فرصة لأخذ استراحة سريعة من الأعباء والإرهاق اليومي والاستمتاع بتدليك مدته 30 دقيقة مقابل 255 درهماً إماراتياً فقط، أما السيدات اللاتي يرغبن بتغيير الروتين اليومي وقضاء بعض الوقت الثمين مع أمهاتهن، فيمكنهن حجز عرض «عيد الأم» لعطلة نهاية الأسبوع خلال الفترة من 21 إلى 30 مارس الجاري، والتمتع بـ60 دقيقة تدليك في أجواء هادئة في غرفة خاصة يليها فرصة لشرب شاي فاخر مجاني مع مجموعة من الحلويات والمخبوزات اللذيذة، كل ذلك بسعر خاص قدره 1200 درهم إماراتي. وسيستضيف مطعم أكوا «روزوود غاردن برانش» في 22 مارس الجاري، للاحتفال بعيد الأم من الساعة 1 مساءً حتى 5 مساءً. ويضم البوفيه الفخم مجموعة واسعة من المقبلات والأطباق العالمية والآسيوية، كما يضم ركناً خاصاً بفطائر فريتو، وقسماً لمأكولات التونة، والمحار والسوشي، والشوربات، وزاوية مخبوزات رائعة.