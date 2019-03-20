«السعادة» تجوب دبي في حافلة مكشوفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشرت «حافلة السعادة»، على مدار اليومين الماضيين، أجواء من البهجة، في أرجاء دبي، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف 20 مارس.

وتعاونت «فنادق روڤ» مع شرطة دبي، وبالتحديد مع مركز الرفاعة، لإطلاق حملتها الخاصة باليوم العالمي للسعادة، وجابت مجموعة من الجوالين المدينة على متن «حافلة السعادة»، لرسم البسمة على الوجوه.

وبألوانها الزاهية؛ تجولت الحافلة المكشوفة، وسيارات شرطة دبي الفارهة في المدينة، وزارت مواقع أيقونية شهيرة، حاملةً معها المرح في اليوم العالمي للسعادة، المناسبة التي توليها دولة الإمارات أهمية خاصة.

وشهدت الحملة مكافأة القيادة الآمنة للمركبات، وتوزيع هدايا على السائقين والجمهور. كما حظي الزوّار في مواقع عدة بالمدينة، من بينها دبي مول وحي الفهيدي التاريخي، بكعكات مزينة بالوجوه الباسمة، والمشاركة في ألعاب تفاعلية في الهواء الطلق إلى جانب الحافلة المزينة بألوان جميلة.

