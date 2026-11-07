محمد بن راشد يحضر أفراح المري والمهيري

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم السبت القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة عبيد المري، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة أحمد محمد أحمد المهيري.

وهنأ سموّهما، العريس وذويه، متمنّيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.