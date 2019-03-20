شريا غوشال تحيي حفل الربيع في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف بوليوود باركس دبي، المتنزه المستوحى من بوليوود، ضمن دبي باركس آند ريزورتس، النجمة الهندية شريا غوشال، لإحياء حفل الربيع في 29 مارس الجاري.

وتمتلك شريا شهرة كبيرة كمغنية للأفلام الهندية، وحظيت بجوائز عدة. ومنذ انطلاقتها عام 2002 حازت شريا اهتمام بوليوود، إذ أعدت المقاطع الغنائية للعديد من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً في السينما الهندية، من بينها «ديفداس» و«أوم شانتي» و«بادمافاتي» و«باجيراو ماستاني» وغيرها. وأعلنت الوجهة أن الزوار سيحظون بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود؛ من بينهم شاروخان، وأميتاب باتشان. كما أطلق المتنزه مجموعة جديدة من العروض المتجولة، المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص.