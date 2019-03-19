أميركية تنجب 6 أطفال في 9 دقائق

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

في سابقة طبية نادرة الحدوث أنجبت الأميركية تيلما تشاياكا ستة أطفال في تسع دقائق فقط. ونشرت صفحة مستشفى توليد "The Woman's Hospital of Texas‎" نبأ إنجاب إحدى نساء ولاية تكساس فتاتين وأربعة أولاد. ويتراوح وزن المواليد الجدد بين 800 و1300 غرام.

وأكد أطباء مستشفى التوليد أن حالة الوالدة جيدة جدا رغم حملها وولادتها لـ 6 أطفال دفعة واحدة. وبالفعل، قامت تشاياكا بتسمية طفلتيها بـ زينة وزوريل حسب ما خططت له من قبل، ولم تطلق على أطفالها الأولاد أسماء بعد.

وذكر موظفو مستشفى توليد تكساس أن احتمال ولادة 6 أطفال توائم بحسب الإحصائيات يمثل واحدا من بين 4.7 مليار ولادة.