«نجوم دبي».. ممر للمشاهير في «بوليفارد محمد بن راشد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إعمار» عن إطلاق «نجوم دبي»، ممر المشاهير الذي يحتفي بأبرز النجوم والشخصيات المؤثرة من كل أنحاء العالم، ما يمثل إضافة بارزة إلى المعالم الرائدة التي طورتها الشركة، وفي مقدمتها «برج خليفة» و«دبي مول» و«أوبرا دبي» و«نافورة دبي»، والعديد من الوجهات المميزة في المدينة.

وينطلق المشروع بحملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس من كل أنحاء العالم على ترشيح المشاهير والمؤثرين المفضلين لديهم، ليكونوا من بين أول 400 نجم على ممر المشاهير «نجوم دبي».

وسيتم الكشف عن المرحلة الأولى من «نجوم دبي» على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في «وسط مدينة دبي» خلال حدث كبير يقام في أكتوبر المقبل بحضور الشخصيات الـ400 التي سيتم الاحتفال بتدشين نجماتها على ممر المشاهير.

وسيكون ممشى المشاهير «نجوم دبي» بمثابة تحية إلى شخصيات بارزة تركت بصمة ملموسة في العالم في مجالات متنوعة تشمل الموسيقى والسينما والفنون والهندسة المعمارية والرياضة والأدب، بالإضافة إلى الشخصيات الاجتماعية المؤثرة. وبما يعكس مكانة «وسط مدينة دبي» كوجهة سياحية مفضلة في المدينة تستقطب نحو 98% من الزوار القادمين إلى المدينة، وبما يسلط الضوء أيضاً على إمكانات «إعمار» الاستثنائية في مجال تطوير الوجهات العصرية عالمية المستوى. وسيضم ممشى «نجوم دبي» 10 آلاف نجمة عند اكتماله، أي أربعة أضعاف عدد نجوم ممر المشاهير في هوليوود.

وقال العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية» أحمد المطروشي: «نحرص دائماً على تقديم أفضل تجارب الحياة العصرية، سواء للمقيمين في دبي أو الزوار المتوافدين إليها من كل أنحاء العالم. ونتطلع من خلال (نجوم دبي) إلى تأكيد التزامنا بالإسهام بدور فعال في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم، بالتزامن مع الترويج للثقافة والفنون والرياضة، من خلال تكريم أهم النجوم الذين يقدمون نماذج يقتدى بها، كلٌّ في مجاله».

وسينطلق المشروع بحملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس من كل أنحاء العالم على ترشيح المشاهير والمؤثرين المفضلين لديهم، ليكونوا من بين أول 400 نجم على ممر المشاهير «نجوم دبي». ومن المتوقع أن يكون ممشى «نجوم دبي» من «إعمار» واحدة من أكثر الوجهات السياحية استقطاباً للزوار، وستحظى باهتمام واسع بفضل تنوع الخلفيات الثقافية للنجوم الذين سيتم تكريمهم من خلالها.

• حملة عالمية على مواقع التواصل لتشجيع الناس على ترشيح المشاهير والمؤثرين المفضلين لديهم.