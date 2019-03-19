«ثريلر لايف» على مسرح «أوبرا دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يزور عرض «ثريلر لايف» دبي، للمرة الأولى، ليحتفي على مسرح «أوبرا دبي» بمسيرة أعظم مغنٍ ومؤدٍّ استعراضي في العالم، ملك البوب مايكل جاكسون، آتياً من منطقة «ويست إند» في لندن وفي رصيده أكثر من 4000 عرض على مدى السنوات الـ10 الفائتة.

وقد أمتع العرض المميّز، على مر السنوات الماضية، أكثر من خمسة ملايين شخص، ونقلهم إلى عالم الأغاني الكلاسيكية التي صنعت مجد وشهرة ملك البوب، مثل «ثريلر» و«باد» و«إي بي سي»، وأخذهم في رحلة آسرة تحاكي مسيرة جاكسون التي امتدت طوال 45 عاماً باستخدام أحدث التقنيات البصرية والسمعية المتطورة.

ومن المقرر أن يُقام العرض على مسرح «أوبرا دبي»، حيث سيستحضر فريق مبدع من المؤدين والموسيقيين العروض الأسطورية، وأبرز أغاني ملك موسيقى البوب والسول والديسكو على مدار أكثر من ساعتين.

وستقدم العروض في الثامنة مساء يومي الثلاثاء والسبت 26 و30 الجاري، والساعة 2:30 ظهراً يومي الجمعة والسبت 29 و30 الجاري.