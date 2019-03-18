كريم العراقي يحيي أولى أمسيات ربيع الشعر العربي

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

كشفت الأمانة العامة لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في الكويت، عن أسماء الشعراء المشاركين في مهرجان ربيع الشعر العربي بموسمه الـ12 الذي تنظمه المؤسسة على مدى 24 و25 مارس الجاري، على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي. ويشارك في اليوم الأول من المهرجان الشاعران كريم العراقي، وعبدالعزيز سعود البابطين، وتدير الأمسية الشاعرة خولة سامي سليقة.

يملك العراقي (64 عاماً) رصيداً شعرياً كبيراً، تغنى به بعض من أشهر المغنين العرب، منهم اللبناني عاصي الحلاني، والتونسي صابر الرباعي، والمصري محمد منير، والعراقي كاظم الساهر.

ويضم برنامج اليوم الثاني للمهرجان مشاركات لعدد كبير من شعراء الكويت، منهم سعد بن ثقل العجمي، وعمر ناصر الخالدي، وسيد هاشم الموسوي، وشهد ساكت الشمري، وعبدالرحمن العوضي، وعبدالعزيز المشاري، وحمدان البذالي، وعلي الحبشان.

وأشارت الأمانة العامة لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، أمس، إلى أنها أتاحت مساحة للشعراء الشباب في اليوم الثاني «كي يقدموا تجاربهم الجديدة». وأضافت «شهدت الساحة الشعرية في الآونة الأخيرة في الكويت ظهور عدد جيد من الشعراء الشباب».

وأصدرت المؤسسة عدداً من الكتب المصاحبة للمهرجان، تتضمن دراسات وتراجم وسيراً، منها السيرة الذاتية لرئيس المؤسسة عبدالعزيز البابطين.