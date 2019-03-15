«داي باي دونغ».. مهرجان سيتشوان للمأكولات الصينية

المصدر: الامارات اليوم

يُطلق المطعم الصيني في روزوود أبوظبي قائمة طعام مخصصة مستوحاة من مطابخ «سيتشوان» الصينية لمحبّي الأطباق الصينية التقليدية على مدار شهرَي مارس وأبريل.

ويحتفي «داي باي دونغ»، المطعم الصيني في فندق روزوود أبوظبي والحائز جوائز عالمية، خلال شهري مارس وأبريل بمهرجان «مذاق سيتشوان»، الذي يشتهر بتقديم أطباق شهية متعددة النكهات، والتي تتسم بمذاق مميز وتشتهر بالنكهة الحارة والطعم الحلو الحامض، لتشكل بذلك لوحة فنية ترسم الابتسامة على وجوه محبي المطبخ الصيني.

ويقدم الشيف الصيني دونغ، رئيس الطهاة في مطعم داي باي دونغ، بمناسبة المهرجان، قائمة طعام غنية تستمد إلهامها من نكهات مقاطعة سيتشوان المشهورة عالمياً بلذة مذاق أطباقها التي تحمل لمسة خاصة من البهارات لتوفر بذلك نكهة حارة تحبس الأنفاس، واختار كبير طهاة المطعم في قائمة الطعام الجديدة 10 أطباق مميزة تناسب جميع الأذواق، ويمكن تحمّل مذاقها الحار.