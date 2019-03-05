مركز النور لرعاية المعاقين ينظم باقةً من الفعاليات المجتمعية خلال شهر مارس دعماً للأبطال الخارقين الصغار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النور لرعاية المعاقين عن إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية خلال شهر مارس لتحفيز المجتمعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المشاركة في دعم جهوده الإنسانية.

ويستضيف المركز سلسلة من الفعاليات المجتمعية اعتباراً من يوم الجمعة 1 مارس؛ والتي تبدأ مع "مهرجان المرح العائلي النور وسامسونج أمل الأطفال" الذي سيرحب بنحو 5 آلاف شخص في "قرية الأطفال". ويتضمن المهرجان جولات مميّزة، وسحوبات على جوائز قيمة من ’سامسونج‘، ومسابقة للرسم، وقلاعاً مطاطية، وردهة للطعام وركناً مخصصاً للتجزئة، وغيرها من الفعاليات الممتعة. وبإمكان الزوار الراغبين بالتبرع بمقتنياتٍ جديدة أو مستعملة ليتم بيعها في ركن التجزئة، إيصال هذه المقتنيات إلى مركز النور بين الساعة 8:30 صباحاً و4 ظهراً أيام الأسبوع، في موعد أقصاه الجمعة 15 فبراير.

وينظم المركز الجولة الافتتاحية من "بطولة النور لكرة القدم" التي تستمر على مدى يومين، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة للمركز، والتي يشارك فيها 16 فريقاً وتختتم فعالياتها يوم السبت 2 مارس، علماً بأن باب المشاركة مفتوح للفرق المؤلفة من 5 إلى 10 لاعبين، وذلك مقابل رسم اشتراك قدره 3000 درهم إماراتي عن الفريق الواحد، يعود ريعها إلى مركز النور.

كما تتضمن أنشطة المركز تنظيم برنامج "ابتسامات وأشياء" الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بمهاراتٍ قيّمة من الناحية المهنية. ويتيح هذا البرنامج أمام الزوار فرصة اقتناء المنتجات التي أبدعتها ايادي الصغار في الورشة التابعة للمركز. وتشتمل الهدايا على منتجات خشبية مصنوعة يدوياً مثل حاملات الكتب، وحاملات الأقلام، ورفوف المتاجر، فضلاً عن مريول المطبخ وحقائب الكتف واليد والصناديق الأنيقة من صنع الطلاب المتخصصين بتقنيات الطباعة والأزياء لدى مركز النور. ويتيح المعرض أيضاً مساحات للمنصات العامة.

ومع بداية الأسبوع الثالث من الفعالية يوم الجمعة 15 مارس، يقيم مركز النور "سباق مركز النور للأبطال الخارقين" بدعم من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2019؛ حيث سيشهد السباق مشاركة آلاف الأبطال الخارقين الذين سيرتدون أزياء شخصياتهم المفضلة في سباق لمسافة 4 كم في البرشاء. ويمكن للبالغين فوق 18 عاماً المشاركة مقابل رسم قدره 100 درهم إماراتي، بينما تبلغ قيمة رسم المشاركة للأبطال الصغار من 6 سنوات إلى 17 سنة، 70 درهم في حين تتاح المشاركة مجاناً أمام الصغار دون 5 سنوات. وسيحصل كافة المشاركين على شهادة خاصة، في حين سيحصل ثلاثة مشاركين على جائزة "أفضل زي" .

وتهدف مثل هذه المبادرات والفعاليات المجتمعية إلى جمع التبرّعات التي تسمح للمركز بمواصلة أنشطته من رعايةٍ وتعليم وتدريب؛ حيث تبلغ التكلفة السنوية للعناية بكل طالب نحو 85 ألف درهم إماراتي، ويحتضن المركز في الوقت الراهن نحو 230 طالباً من ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة، بمن فيهم من يعانون من متلازمة داون والتوحد والشلل الدماغي.

وفي إطار تعليقه على الفعالية، قال خالد الحليان، رئيس مجلس إدارة مركز النور: "ينفرد مركزنا بسجلٍ عريق في مساعدة الطلاب على إطلاق العنان لكامل قدراتهم الكامنة، ليقدّم الدعم المطلوب للعائلات غير القادرة على تسديد تكاليف العناية اليومية بصغارها. وفي حين نحرص عادةً على مواجهة كافة التحديات التي تواجهنا بمفردنا، غير أن هذه الفعاليات المجتمعية تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة لنا نظراً لدورها المحوري في تعزيز الوعي والدعم وتوفير المبالغ المطلوبة. وأتطلع قدماً إلى مشاركة المجتمعات المحلية فيها، ما سيمنحنا الوقت والدعم الذي نحتاجه لمساعدة أبطالنا الخارقين في هذه الأوقات الحرجة".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز النور لذوي الاحتياجات الخاصة تأسّس عام 1981 كمؤسسة تعليمية غير ربحية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وهو حائز على شهادة ’آيزو‘ للتدريب الاحترافي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويمدّ يد العون لما يزيد عن 2000 طالب من أكثر من 35 جنسية، للمساهمة في إطلاق قدراتهم على أفضل نحو ممكن. ويقدّم المركز، الذي يفتخر بوحدته المتخصصة في التكنولوجيا الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، خيارات تعليمية خاصة، وعلاجات فيزيائية، وعلاجات مهنية، وعلاجاً للنطق واللغة، وخدمات نفسية، وأنشطة رياضية وموسيقية.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الدعم أو الرعاية أو التسجيل أو المشاركة في فعاليات ’مركز النور‘ الاجتماعية خلال مارس القادم، يرجى زيارة الرابط: www.alnoorspneeds.ae

• المركز يدعو الجمهور لدعم جهود فعالياته التعليمية الإنسانية والتي تشمل "مهرجان المرح العائلي النور وسامسونج أمل الأطفال" وبطولات كرة القدم، وسباق الأبطال الخارقين