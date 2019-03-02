دلهي الساحرة.. فوضى لايمكن تجاهلها

المصدر: الامارات اليوم

سواء كنت تحب المدن الكبيرة المزدحمة أم لا، ليس من السهل تجاهل سحر العاصمة الهندية نيودلهي، أو ديلي. هذه المدينة التي تبدو فوضوية للبعض، ومصدراً للفخر لسكانها، هي أشبه بمكوّن ذات طعم غريب، لكن الطعام لا يكتمل من دونه! تطول قائمة الأشياء التي يمكن فعلها والأماكن التي يمكن زيارتها في مدينة دلهي، وذلك إضافة إلى خيارات تناول الطعام التي لا تُحصى. خصص بعض الوقت لاستكشاف دلهي القديمة التي حافظت على أصالة هويتها.

تقع نيودلهي في شمال الهند، وهي عاصمتها السياسية والثقافية، وتعدّ من البلدان الحضرية في الهند، وقد تعاقبت عليها حضارات وإمبراطوريات. قد هُدِّمت مرات كثيرة وأعيد بناؤها، وهي تتكون من مدن عدة منتشرة في العاصمة، لذلك يطلق عليها أحياناً اسم مدينة المدن دلهي، وتمتاز بكثرة عدد السياح الذين يأتون إليها للتمتع بجمالها الطبيعي والتاريخي.

أفضل الأوقات

أفضل وقت لزيارة نيودلهي هو في الخريف، عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتتجه الرطوبة نحو الهبوط. فصل الشتاء أيضاً يحظى بشعبية بين كثير من السائحين عند زيارة المدينة، رغم مرور بعض الليالي الباردة. أوائل الربيع أيضاً لطيف ومحبب لدى البعض عند السفر إلى نيودلهي، ولكن من الأفضل لك تجنب أشهر الصيف من مايو ويونيو، حيث تكون درجة الحرارة في المدينة مرتفعة بشكل لا يُطاق، ما يعوق من فرصة استمتاعك بشكل كبير.

وتقلع «فلاي دبي» الى مدينة دلهي في خمس رحلات أسبوعياً انطلاقاً من دبي. وتمكنت «فلاي دبي»« انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل الى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل إلى 296 طائرة. وتغطي شبكة «فلاي دبي» أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة إلى شبه القارة الهندية.

أفضل فنادق نيودلهي

«تاج محل - نيودلهي»

يمتاز فندق «تاج محل - نيودلهي»، أحد أهم معالم العاصمة الهندية، بتوفير أعلى مستويات الضيافة والخدمات منقطعة النظير، ولطالما تألق بطابعه الساحر العريق المتناغم مع مرافقه وجوانبه العصرية. ويشغل الفندق موقعاً فريداً على مقربة من أهم المقرات الحكومية والمراكز الثقافية والصروح التاريخية، ما يجعله وجهة مفضلة للكثير من كبار الشخصيات. وتتألق الردهة الرئيسة لـ«تاج محل - نيودلهي» بلونها الأبيض الدافئ واللمسات التزيينية الخاصة بالعمارة المغولية، إلى جانب الأشكال المطرّزة بإتقان، والترصيعات الذهبية، والديكورات المتنوّعة المستوحاة من «ﺸﺎﻩ ﺠﻬﺎﻥ ﺁﺒﺎﺩ» العاصمة الأولى للمغول، وغيرها من التفاصيل التي تمنح الفندق عراقة مرتبطة بتاريخ موغل في القدم.

ويقدّم الفندق خدمات إرشاد واستقبال فريدة توفر رحلات خاصة للتعرف عن كثب إلى إرث المدينة، بما يشمل جولات سيراً على الأقدام للتفاعل مع سحر العاصمة وعراقتها، وبما يعكس مكانة الفندق معلماً يذكّر بروعة وسحر نيودلهي وماضيها المميّز. كما يوفر خدمات المرافق الشخصي في غرف «تاج كلوب»، الذي يلعب دور المرشد.

«حياة ريجينسي - نيودلهي»

يقع فندق «حياة ريجنسي - نيودلهي» في قلب العاصمة الهندية، ويضمّ 507 غرف تتميز بأرقى مستويات الأناقة والفخامة والراحة. ويتكون البناء المميز للفندق من تفاصيل جذابة من الحجر الرملي الأصلي، وديكورات مستوحاة من العصر الذهبي لإمبراطورية جوبتا. كما يجمع بين مفاهيم الضيافة التقليدية والمعاصرة، ليتيح ملاذاً مثالياً بفضل التصاميم الداخلية الغنية بقيمها الجمالية.

وتقدم غرف الفندق مثالاً عن الأناقة والرفاهية والراحة، حيث تم ابتكارها من قبل استوديو «بلكي ليناس» في كاليفورنيا، أما الإكسسوارات فهي محلية الإنتاج. وتتميز كل غرفة بأرضية من الخشب المستورد من ماليزيا، بينما تضفي اللوحات االفوتوغرافية التي تصور مشاهد من الهند وشعبها بألوان الأبيض والأسود لمسة فريدة على ديكورات الغرف.

كما يشتمل الفندق على الجناح الدبلوماسي الجديد «ديبلومات». ويمكن للضيوف اختبار خدمات ومنتجات الفندق في أفضل صورها، من خلال الإقامة الفاخرة ضمن الجناح الدبلوماسي الأنيق، مع إمكانية الدخول إلى صالة «ريجنسي كلوب لاونج».