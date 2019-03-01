كل واستمتع.. أطعمة لذيذة دون سمنة

المصدر: الامارات اليوم

قيل الكثير عن تناول الأطعمة الصحية، واتباع حميات مختلفة، وعن أهمية التخلص من السموم، ومتابعة عادات غذائية صارمة. السؤال هنا: لماذا كل شيء متعلق بالطعام الصحي صعب جداً؟ لربما يكون السبب الرئيس في عدم اتباع تلك الأنواع من الحمية والمواظبة عليها.

يميل الناس عادة إما إلى الإفراط في النهم أو اتباع حمية الحرمان والديتوكس، إلا أن الحقيقة تكمن في العقلانية في تناول الطعام، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة لكن باعتدال، فهذا هو سر الأكل الصحي، الذي يعد الوسيلة الوحيدة الجيدة لصحتك والمستدامة أيضاً.

يقدم خبراء التغذية في «انديا جيت» طرقاً متنوعة تساعدك على التغذية الصحية، بينما تستمتع بمأكولاتك المفضلة.

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