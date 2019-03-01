خيارات من «ستيف مادن» تلبي كل الأذواق

المصدر: الامارات اليوم

على الرغم من عشق السيدات لتسوق الأحذية والحقائب، إلا أنهن يجدن صعوبة وحيرة في كيفية تنسيقها، فإلى جانب الخيار الكلاسيكي المسالم، وهو اختيار اللون ذاته للحذاء والحقيبة، يجب عليهن ابتكار إطلالة جديدة بعيدة عن المعتاد.

«ستيف مادن» تقدم خيارات رائعة ومتناسقة، وتلبي مختلف الاحتياجات والأوقات، وتضم المجموعة أحذية رياضية تناسب خروجك الصباحي، حيث إنها مفعمة بالألوان المشرقة التي يسهل تنسيقها مع أي زي كاجوال، إضافة إلى حذاء ميول مسطح مع حقيبة باللون الأسود، حيث يمكن اعتمادها عند ذهابك للتسوق أو عند جلساتك الصباحية مع الأصدقاء. كما تضم خيارات «ستيف مادن» الفريدة أحذية بكعب عال منسّقة مع حقائب أنيقة تساعدك في الحصول على إطلالة تناسب الخروج والسهرات المسائية.