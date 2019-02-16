فنون «نيويورك أبوظبي» في «ملتقى الإبداع» بالرياض

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي في فعاليات «ملتقى الإبداع الثقافي»، الذي أقيم الشهر الجاري في العاصمة السعوديّة الرياض، حيث وجّهت الدعوة إلى ثلاثة من فريق جامعة نيويورك أبوظبي لمشاركة خبراتهم ورؤاهم خلال الملتقى حول ميادين الفنون والثقافة.وتم تنظيم المنتدى بالشراكة بين المجلس الثقافي البريطاني والهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربيّة السعوديّة، وذلك بهدف توفير منصة مبتكرة لتعزيز تبادل المعارف والأفكار، واستكشاف أفضل الممارسات في مجال بناء الإمكانات. وحضر الملتقى بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، ومهند البكري، مدير العلاقات الخارجية والشراكات بالمركز، وجوانا سيتل، البروفيسورة المشاركة ومدير المسارح في الجامعة.كما شارك في الملتقى نور الماروقي، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي والخبيرة المسرحيّة التي ساعدتها الخبرة التي اكتسبها في جامعة نيويورك أبوظبي، على تطوير أعمال مسرحية جديدة بتكليف من مركز الفنون في الجامعة.