مخطوطات ومنمنمات تزيّن معرض «وهج» السعودي

المصدر: الرياض - رويترز

تبرز مخطوطة لآيات قرآنية كأحد أكثر الأعمال تميزاً في معرض «وهج.. زينة الصفحة المخطوطة»، الذي فتح أبوابه للجمهور في متحف الفيصل للفن العربي الإسلامي بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض.

ويضم المعرض، الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي، 60 نموذجاً من محتويات المركز من المخطوطات المزخرفة المختلفة، إذ يُعنَى المعرض النوعي المُتَخصص بإظهار الزّخرفة والتذهِيب في مختلف المخطوطات الإسلامية، ليقدم تجربة جمالية من نوع خاص.

وتبرز في المعرض مخطوطة قرآنية طولها خمسة أمتار بخطوط عربية تلمع على خلفية مذهبة؛ وتعود إلى القرن الـ17، وهي منسوخة في شبه القارة الهندية.

وتتصدر قسم المنمنمات نسخة مُصغرة من المصحف، يقول منظمو المعرض إنه يُعتقد أنها أصغر نسخة لمصحف في العالم.

وقال القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بالرياض، هانز كرستيان فون رايبنيتز: «لا شيء مجرد زينة، كل المعروض خاص بالقرآن، وهو مبهر بالفعل. جميل أن تكون لديك مخطوطة في صورة مخطوطة ملفوفة وليس كتاباً».