والنت غروف.. تجربة فريدة بطابع جنوب إفريقي

المصدر: الامارات اليوم

يقدم مطعم والنت غروف، المطعم ذو الطابع الجنوب إفريقي الفريد من نوعه، الحل الأقرب للقلب لمفاجأة الأحبة مع اقتراب يوم الحب الذي طال انتظاره. يتطلب الأمر في بعض الأحيان ما هو أكثر من وردة حمراء، مثلاً قطعة كعكة كبيرة حمراء اللون وذات مذاق شهيّ لا يوصف، مذاق يقع نصفكم الآخر في حبه من أول نظرة.

تتنوع مجموعة الحلوى الخاصة بيوم الحب من والنت غروف بين قوالب الكيك الكبيرة أو قطع الكعكة الشهية أو الكوكيز الحارة التي تقدّم طازجة كل يوم، كما تتميّز خيارات والنت غروف الخاصة بيوم الحب بتصاميمها الحمراء والعبارات المكتوبة عليها لمفاجأة أحبائكم بها. تقدّم قطع الكعكة الصغيرة بسعر 35 درهماً، بينما تأتي قوالب الكيك الكبيرة بسعر 150 درهماً، أما مجموعة الكوكيز فتأتي بسعر 29 درهماً.