بالصور.. مراهق يصنع لنفسه ذراعا آلية من مكعبات الليجو

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

صنع ديفيد أجيلار لنفسه ذراعا صناعية مستخدما مكعبات الليجو بعدما ولد بذراع يمنى دون ساعد بسبب حالة وراثية نادرة. ويستخدم أجيلار، الذي يبلغ من العمر 19 عاما ويدرس الهندسة البيولوجية في جامعة كتالونيا الدولية في إسبانيا، رابع نموذج من أذرعه الصناعية الملونة، وحلم حياته هو أن يصمم أطرافا آلية بسعر معقول لمن يحتاجونها.

وأصبحت المكعبات البلاستيكية، التي كانت يوما لعبته المفضلة، المادة التي صنع منها أجيلار أول ذراع صناعية وكان حينها في التاسعة من العمر. وأضاف في كل ذراع صنعها بعد تلك الذراع البدائية قدرة حركية جديدة.

وقال أجيلار " لرويترز" وهو من إمارة أندورا الصغيرة الواقعة بين إسبانيا وفرنسا، «عندما كنت طفلا كنت أشعر بتوتر شديد من الظهور أمام الآخرين لأني كنت مختلفا، لكن ذلك لم يمنعني من الثقة في أحلامي». وأضاف «أردت... أن أرى نفسي في المرآة كما أرى الآخرين، بيدين». ويستخدم أجيلار ذراعه الصناعية فقط من حين لآخر ويمكنه الاعتماد على نفسه بدونها.

وجميع الأذرع التي صنعها معروضة في حجرته بمقر سكن الطلاب التابع للجامعة على مشارف برشلونة. ومكتوب على أحدث النماذج التي صنعها حرفا إم وكيه ثم الرقم، تقديرا للبطل الخارق في القصص المصورة «الرجل الحديدي» أو (أيرون مان) وبذلاته المصفحة.

ويعرض أجيلار، الذي يستخدم قطع ليجو يوفرها صديق له، بفخر ذراعا آلية باللونين الأحمر والأصفر كاملة الوظائف صنعها وعمره 18 عاما، ويثني الذراع عند المرفق ويطبق القبضة بينما يصدُر أزيزا من محرك كهربي بالداخل. ويريد أجيلار أن يصنع أطرافا صناعية لمن يحتاجونها بعد أن يتخرج من الجامعة. وقال «سأحاول أن أمنحهم طرفا صناعيا حتى ولو بالمجان حتى يشعروا بأنهم عاديون».