المصدر: الامارات اليوم

يستعد منتجع وسبا دبل تري، من هيلتون جزيرة المرجان، لمنح روّاده فرصة لا مثيل لها للاستمتاع بتناول أشهى مذاقات السوشي في تراس سانشايا، خلال ليالي السوشي المتلألئة بالنيون، بين الساعة 6:30 و10:30 مساءً.

حيث تحتضن إمارة رأس الخيمة وجهة جديدة لقضاء أمسيات ليالي الخميس، حيث سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخيارات غير محدودة من السوشي والنيجيري وغيرهما من الخيارات الشهية، علاوة على المشروبات اليابانية الأصيلة.

وسيتمكن روّاد المنتجع من الاستمتاع بأشهى مذاقات أطباق المطبخ الآسيوي الراقي، المحضرة من المكونات والتوابل الطازجة أثناء مشاهدة الإطلالة البانورامية الخلابة على الخليج العربي من تراس سانشايا، أو الجلوس في أجواء داخلية لا مثيل لها.

وتكتمل ليالي السوشي المتلألئة بالنيون بأنغام الـ«دي جي»، ضمن أجواء احتفالية مبهجة.